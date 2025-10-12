Araştırmalara Göre Sağlığınız İçin 69 Yaşına Kadar Clublarda Eğlenmeyi Sürdürebilirsiniz

Berlin’de yapılan yeni bir araştırma, gece hayatına katılmanın beynin mutluluk, yaratıcılık ve sosyal bağlarla ilişkili bölgelerini uyardığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, gece kulüplerine gitmek yalnızca eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda zihinsel sağlık için de faydalı bir alışkanlık. Araştırmacılar, bu etkinin özellikle düzenli olarak gece hayatına katılan kişilerde daha belirgin olduğunu belirtiyor.