onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Araştırmalara Göre Sağlığınız İçin 69 Yaşına Kadar Clublarda Eğlenmeyi Sürdürebilirsiniz

Araştırmalara Göre Sağlığınız İçin 69 Yaşına Kadar Clublarda Eğlenmeyi Sürdürebilirsiniz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 21:30

Berlin’de yapılan yeni bir araştırma, gece hayatına katılmanın uzun vadeli zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Çalışma, özellikle yaşlandıkça sosyal ve gece hayatı topluluklarında aktif kalan kişiler üzerinde etkili sonuçlar gösterdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zihinsel sağlık için gece kulüplerine gitmek öneriliyor.

Zihinsel sağlık için gece kulüplerine gitmek öneriliyor.

Berlin’de yapılan yeni bir araştırma, gece hayatına katılmanın beynin mutluluk, yaratıcılık ve sosyal bağlarla ilişkili bölgelerini uyardığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, gece kulüplerine gitmek yalnızca eğlenceli bir aktivite değil, aynı zamanda zihinsel sağlık için de faydalı bir alışkanlık. Araştırmacılar, bu etkinin özellikle düzenli olarak gece hayatına katılan kişilerde daha belirgin olduğunu belirtiyor.

"69 yaşına kadar bunu yapın"

"69 yaşına kadar bunu yapın"

Araştırmada, 30’lu yaşlarından sonra da düzenli olarak dışarı çıkan kişiler, yaşam memnuniyeti ve stres düzeylerinde olumlu farklar gösterdi. İlginç bir şekilde, bilim insanları kulüplere gitmeyi bırakmak için “ideal yaşın” 69 olduğunu belirtti; bu veri, yaşla birlikte sosyal ve zihinsel sağlığı sürdürmenin önemini ortaya koyuyor. Çalışma, topluluklarla bağlantıda kalmanın ve sosyal olarak aktif olmanın yaşla birlikte zihinsel sağlığı desteklediğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın