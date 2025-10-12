Ömer Üründül, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kadro Dışı Kalma Sebebini Açıkladı
Fenerbahçe’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğuna gelmesinin ardından beklenen kadro dışı kararları uygulandı ve ilk olarak sürpriz iki isim, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada kararın gerekçesi belirtilmedi; duyuruda yalnızca “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi.
Kadro dışı kararların ardından gazeteciler çeşitli iddialar ortaya atarken, Ömer Üründül soyunma odasından edinilen bilgileri paylaşarak sürece dair net bir tablo çizdi.
Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kararı gündeme bomba gibi düştü.
Ömer Üründül, soyunma odasında "gırtlak gırtlağa gelinmiş" dedi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
