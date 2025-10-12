onedio
Ömer Üründül, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kadro Dışı Kalma Sebebini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.10.2025 - 21:11

Fenerbahçe’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğuna gelmesinin ardından beklenen kadro dışı kararları uygulandı ve ilk olarak sürpriz iki isim, İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, kadro dışı bırakıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada kararın gerekçesi belirtilmedi; duyuruda yalnızca “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi.

Kadro dışı kararların ardından gazeteciler çeşitli iddialar ortaya atarken, Ömer Üründül soyunma odasından edinilen bilgileri paylaşarak sürece dair net bir tablo çizdi.

Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kararı gündeme bomba gibi düştü.

Kadro dışı kararların ardından sosyal medyada çeşitli tepkiler gelirken, bazı gazeteciler de konuyla ilgili bilgiler paylaşarak süreci yakından takip etti. Sadettin Saran yönetiminin gelişiyle tesislerde hareketlilik beklenirken, bu gelişme ilk ciddi adım olarak öne çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu tüm takımla birebir görüşmeler yapıldıktan sonra böyle bir kararın çıktığını söylerken Ömer Üründül, soyunma odasında yaşananları anlattı ve kadro dışı gerekçesini söyledi.

Ömer Üründül, soyunma odasında "gırtlak gırtlağa gelinmiş" dedi.

Ömer Üründül, TRT Spor ekranlarında kadro dışılara dair ilginç bilgiler verdi. Üründül, 'Samsunspor maçı sonrasında Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci yabancı bir isimle fiziki müdahaleye varan bir tartışma yaşamış' dedi. Diğer yorumcu Alp Pehlivan ise 'Ömer Abi bu kadar detaya ulaştıysan, diğer ismi de öğrenmişsindir' diye yorum yapınca Üründül o ismi de açıkladı.

Ömer Üründül, 'O isim Archie Brown. Gırtlak gırtlağa gelmişler ve o olayın akabinde milli ara beklenmiş diye düşünüyorum' dedi.

