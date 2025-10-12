onedio
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile İlgili Flaş İddia

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 19:03

Fenerbahçe’de gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından beklenen kadro dışı kararları geldi ve ilk olarak iki sürpriz isim etkilendi: İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, kararın gerekçesine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Duyuruda sadece, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadeleri yer aldı.   

İki kadro dışı kararının ardından gazetecilerden de çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme olarak öne çıkan kadro dışı kararları ses getirdi.

Sadettin Saran yönetiminin gelişiyle tesislerde gelişmeler olması beklenirken, bu ilk gelişmenin Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin kadro dışı kalması olması dikkat çekti. 

Sosyal medyada bu karara destek verilirken bazı gazeteciler de konuyla ilgili bilgiler paylaştı. 

En dikkat çekici bilgi ise Yağız Sabuncuoğlu'ndan gelendi.

"Tüm takımla görüşüldü"

Yağız Sabuncuoğlu, X'te yaptığı paylaşımda 'Kadro dışı kararları, Tedesco ve teknik ekibin dışında; Oyuncularla yapılan birebir görüşmelerin ardından alındı!' ifadesini kullandı.

"Birileri itirafçı oldu"

Gazeteci Gökmen Özcan da Tivibu Spor ekranlarında 'Birileri itirafçı oldu galiba takım içinde. İtirafçı oldular ve kendilerini kurtardılar, bu iki ismi ön plana attılar' ifadelerini kullandı.

"Yabancı bir oyuncuyla tartışma yaşadılar"

HT Spor yoruncularından Ömer Faruk Özcan ise farklı bir iddia gündeme getirdi. Özcan, 'Aldığım duyum, bu iki oyuncu Samsunspor maçı sonrası yabancı bir oyuncu ile temaslı tartışma yaşadığı yönünde.' dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
