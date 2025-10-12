Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile İlgili Flaş İddia

Fenerbahçe’de gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından beklenen kadro dışı kararları geldi ve ilk olarak iki sürpriz isim etkilendi: İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan kısa açıklamada, kararın gerekçesine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Duyuruda sadece, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadeleri yer aldı.

İki kadro dışı kararının ardından gazetecilerden de çeşitli iddialar ortaya atıldı.