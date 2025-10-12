Aylık 493 Dakika Ortalamasıyla Avrupa'da En Çok Telefonla Konuşan Ülke Olduk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil iletişimde Avrupa’nın zirvesinde yer aldığını açıkladı. 2025’in ikinci çeyreğine göre Türkiye’de sabit ve mobil hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma yapıldı; bunun yüzde 95,8’i mobil hatlardan gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, ortalama 493 dakikalık aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye’nin Avrupa’da cep telefonuyla en fazla konuşan ülke olduğunu vurguladı.

Bu 493 dakika ile gelen Avrupa birinciliği goygoycuların da diline düştü.