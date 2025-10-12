onedio
Aylık 493 Dakika Ortalamasıyla Avrupa'da En Çok Telefonla Konuşan Ülke Olduk

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.10.2025 - 20:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil iletişimde Avrupa’nın zirvesinde yer aldığını açıkladı. 2025’in ikinci çeyreğine göre Türkiye’de sabit ve mobil hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma yapıldı; bunun yüzde 95,8’i mobil hatlardan gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, ortalama 493 dakikalık aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye’nin Avrupa’da cep telefonuyla en fazla konuşan ülke olduğunu vurguladı.

Bu 493 dakika ile gelen Avrupa birinciliği goygoycuların da diline düştü.

Avrupa'da 493 dakika ile birinci olduğumuz duyuruldu.

Türkiye, cep telefonu kullanımında Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. Türkiye’de ortalama bir kişi ayda 493 dakika mobil hatlar üzerinden konuşuyor. Bu süre kesintisiz hesaplandığında neredeyse 8 saatlik günlük konuşmaya denk geliyor ve Türkiye’yi Avrupa ülkeleri arasında en çok telefonla konuşan ülke hâline getiriyor. 

Bu bilgi sonrası goygoycular da boş durmadı, annelerini, teyzelerini, müvekkillerini suçlayarak gündeme giriş yaptı. Kimileri de müşteri hizmetlerinden dert yandı. 

Kimileri ise 'Konuşamam sadece WhatsApp' dediklerini belirterek bu birinciliğe şaşırdı.

