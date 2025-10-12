"İflas Ettik" Deyip Şirketi Devrettiğini Açıklayan Şirket 2160 İşçiyi Attı
İşçilerin grevi devam ederken iflasını açıklayarak faaliyetlerini devreden TPI Kompozit, şimdi de işçilerin toplu işten çıkarılmasını bildirdi. İlginç olan, bu bildirimin artık şirketin yönetimini devralan XCS tarafından değil, 'iflas ettim' diyen TPI Kompozit tarafından gönderilmiş olması.
İşyeri Baştemsilcisi Polat, duruma tepki göstererek, “İşçilere karşı adeta bir oyun oynanıyor” ifadelerini kullandı. İşçilerin haklarının nasıl korunacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği şu an belirsizliğini koruyor.
Şirket iflas açıklayıp farklı bir şirkete devir duyurmuştu.
İşten çıkarma bildirimleri devralan şirketten değil iflas etitğini duyuran şirketten geldi.
