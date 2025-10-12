"İflas Ettik" Deyip Şirketi Devrettiğini Açıklayan Şirket 2160 İşçiyi Attı

Flaş ilanı ve fabrikanın devredilmesinin ardından, grevdeki işçilerin durumu uzun süre belirsizliğini korudu. Petrol-İş, üretimin devam edebilmesi için işverene yüzde 80’lik zam teklifini kabul ettiklerini iletti; ancak işveren herhangi bir açıklama yapmadı. Son olarak, 10 Ekim akşamı 2 bin 160 işçiye işten çıkarıldıkları bildirildi. İşten çıkarmaların 9 Kasım’a kadar tamamlanması planlanıyor.

İşçilere gönderilen belgede, “Aylardır yeni sipariş alınamadığından üretim durmuş, ilerleyen dönemde de sipariş alınamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle mevcut ekonomik şartlar altında personel giderini karşılayamıyoruz ve istihdam fazlalığı oluşmuştur. İşletmesel ve ekonomik sebeplerle toplu işçi çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz” ifadeleri yer aldı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, işten çıkarma bildirisinin, fabrikaların devredildiği XCS Composites tarafından değil, iflasını ilan eden TPI Kompozit tarafından gönderilmiş olması oldu.