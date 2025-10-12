onedio
"İflas Ettik" Deyip Şirketi Devrettiğini Açıklayan Şirket 2160 İşçiyi Attı

Hakan Karakoca
12.10.2025 - 19:23

İşçilerin grevi devam ederken iflasını açıklayarak faaliyetlerini devreden TPI Kompozit, şimdi de işçilerin toplu işten çıkarılmasını bildirdi. İlginç olan, bu bildirimin artık şirketin yönetimini devralan XCS tarafından değil, 'iflas ettim' diyen TPI Kompozit tarafından gönderilmiş olması.

İşyeri Baştemsilcisi Polat, duruma tepki göstererek, “İşçilere karşı adeta bir oyun oynanıyor” ifadelerini kullandı. İşçilerin haklarının nasıl korunacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği şu an belirsizliğini koruyor.

Kaynak - BirGün

Şirket iflas açıklayıp farklı bir şirkete devir duyurmuştu.

İzmir’in Menemen ve Sasalı bölgelerinde faaliyet gösteren TPI Kompozit, 5 aydır devam eden grev sonrası 2 bin 160 işçinin iş akdini toplu şekilde feshetti.

Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 13 Mayıs’ta üretimden güçlerini kullanarak greve çıkmıştı.

Sendika, zam talebini yüzde 120 olarak belirlerken, işveren başlangıçta yalnızca yüzde 30 teklif etti. Grevin başlamasının ardından işveren teklifi yüzde 80’e çıkardı, ancak işçiler yüzde 8’lik teklifleri de kabul etmeyerek grevi sürdürdü. ABD merkezli firma, bu süreçte ABD’de iflas başvurusunda bulundu ve 4 Eylül’de fabrikalarını Dubai merkezli XCS Composites’e devredeceğini açıkladı.

İşten çıkarma bildirimleri devralan şirketten değil iflas etitğini duyuran şirketten geldi.

Flaş ilanı ve fabrikanın devredilmesinin ardından, grevdeki işçilerin durumu uzun süre belirsizliğini korudu. Petrol-İş, üretimin devam edebilmesi için işverene yüzde 80’lik zam teklifini kabul ettiklerini iletti; ancak işveren herhangi bir açıklama yapmadı. Son olarak, 10 Ekim akşamı 2 bin 160 işçiye işten çıkarıldıkları bildirildi. İşten çıkarmaların 9 Kasım’a kadar tamamlanması planlanıyor.

İşçilere gönderilen belgede, “Aylardır yeni sipariş alınamadığından üretim durmuş, ilerleyen dönemde de sipariş alınamayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle mevcut ekonomik şartlar altında personel giderini karşılayamıyoruz ve istihdam fazlalığı oluşmuştur. İşletmesel ve ekonomik sebeplerle toplu işçi çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz” ifadeleri yer aldı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, işten çıkarma bildirisinin, fabrikaların devredildiği XCS Composites tarafından değil, iflasını ilan eden TPI Kompozit tarafından gönderilmiş olması oldu.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
