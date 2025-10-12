onedio
Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Düğünü "Şampiyonlar Ligi" Gibi

Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Düğünü "Şampiyonlar Ligi" Gibi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 18:16

Futbol yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Hasan Arda Kaşıkçı, bilinen adıyla “HTalks”, bir süredir birlikte olduğu Yağmur Aksoy ile geçtiğimiz aylarda nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Fenomen isim, bugün Yağmur Aksoy ile dünyaevine giriyor.

İkilinin düğünleri ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi... Düğünden yansıyan karelerde Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un yanı sıra sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim yer aldı.

Hasan Arda Kaşıkçı ve Yağmur Aksoy, bugün dünyaevine giriyor.

Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, yorumlarıyla birçok kişi tarafından takip edilen ve sevilen bir isim olarak dikkat çekiyor. Kaşıkçı'nın bugünkü düğünü ise bu doğrultuda çeşitli çevrelerden farklı yüzlerin katılımına sahne oldu.

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk gibi isimlerle paylaşılan fotoğrafın yanı sıra birçok farklı çevreden isim de bu düğüne katıldı.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın düğününe Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Hakan Sabancı gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın birlikte program yaptığı yayıncıların ve spor camiasından isimlerin yanı sıra Hakan Sabancı'nın da düğünde yer aldığı görüldü.

Yayıncılar da düğünde bir araya geldi.

Erman Yaşar, Koray Koç gibi Kaşıkçı'nın bir arada yayın yaptığı isimler de düğündeydi. Hasan Arda Kaşıkçı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
