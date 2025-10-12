Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Düğünü "Şampiyonlar Ligi" Gibi

Futbol yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Hasan Arda Kaşıkçı, bilinen adıyla “HTalks”, bir süredir birlikte olduğu Yağmur Aksoy ile geçtiğimiz aylarda nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Fenomen isim, bugün Yağmur Aksoy ile dünyaevine giriyor.

İkilinin düğünleri ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi... Düğünden yansıyan karelerde Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un yanı sıra sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim yer aldı.