Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Düğünü "Şampiyonlar Ligi" Gibi
Futbol yorumları ve sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Hasan Arda Kaşıkçı, bilinen adıyla “HTalks”, bir süredir birlikte olduğu Yağmur Aksoy ile geçtiğimiz aylarda nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Fenomen isim, bugün Yağmur Aksoy ile dünyaevine giriyor.
İkilinin düğünleri ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi... Düğünden yansıyan karelerde Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un yanı sıra sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok isim yer aldı.
Hasan Arda Kaşıkçı ve Yağmur Aksoy, bugün dünyaevine giriyor.
Hasan Arda Kaşıkçı'nın düğününe Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Hakan Sabancı gibi pek çok ünlü isim katıldı.
Yayıncılar da düğünde bir araya geldi.
