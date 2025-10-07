Kalpleriyle Her Şeyi Fark Ediyorlar: Duygusal Zekası En Yüksek 6 Burç

Duygusal zekâ, sadece duyguları anlamak değil; onları yönetebilmek, karşımızdakini hissedebilmek ve doğru zamanda doğru tepkiyi verebilmektir. Bazı insanlar bu konuda doğal bir yeteneğe sahiptir, yani kalpleriyle görür, sezgileriyle anlarlar. Astrolojiye göre bazı burçlar, bu içsel farkındalığı diğerlerinden çok daha güçlü bir şekilde taşır. İşte duygusal zekâsıyla öne çıkan, kalpleriyle her şeyi fark eden 6 burç...