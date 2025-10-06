Sadece Sanatçı Değil, Ekonomiyi de Etkiliyor! Taylor Swift'in Endüstriyi Sarsan İmparatorluğu: "Swiftonomics"
Taylor Swift artık yalnızca sahnelerin yıldızı değil müzikten sinemaya, ekonomiden pop kültürüne uzanan dev bir imparatorluğun da mimarı. Albümleri, konser turları ve kendi müzik haklarını yönetme biçimiyle tüm endüstriyi dönüştüren Swift, uzmanların deyimiyle yeni bir kavramın doğmasına neden oldu. Bu kavrama da 'Swiftonomics' deniyor.
Buyurun, bu kavrama hep birlikte ışık tutalım...
Taylor Swift artık sadece bir pop yıldızı değil, kendi ekonomik sisteminin merkezinde duran bir marka haline geldi.
Gazete Oksijen’in haberine göre, Swift’in serveti son iki yılda 1 milyar dolar artarak 2,1 milyar dolara ulaştı.
Swift’in 2023’te vizyona giren Taylor Swift: The Eras Tour filmi, pandemi sonrası durgun sinema sektörünü canlandırarak 261 milyon dolarlık gişe elde etti.
Eras Tour’un kendisi ise zaten başlı başına bir ekonomik fenomen.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
