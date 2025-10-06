Sadece Sanatçı Değil, Ekonomiyi de Etkiliyor! Taylor Swift'in Endüstriyi Sarsan İmparatorluğu: "Swiftonomics"

Sadece Kuzey Amerika ayağında 2,2 milyar dolarlık bilet satışıyla tarihin en çok kazandıran turnesi oldu. Hayranların seyahat, konaklama, yiyecek ve ürün harcamalarıyla ABD ekonomisine yaklaşık 5 milyar dolarlık katkı sağladığı tahmin ediliyor.

Oksijen’in haberine göre, 2019’dan bu yana Swift’in müzik gelirleri 400 milyon dolar civarında. Ancak sanatçı, Taylor’s Version adını verdiği yeniden kayıt projeleriyle bu geliri katlamaya hazırlanıyor. Eski albümlerine yeniden sahip olması, hem geçmiş eserlerinin değerini artırıyor hem de dinlenme sayılarını yukarı çekiyor. Üstelik Spotify’da iki yıldır dünyanın en çok dinlenen sanatçısı.

Uzmanlar, Swift’in artık bir “albüm sanatçısı” olmaktan çok, kendi ekonomik ekosistemini yöneten bir marka haline geldiğini söylüyor.