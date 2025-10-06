10 Dakikada 17 Milyon Dolar Kazanan Japon Yatırımcıdan 4 Altın Tavsiye

Peki Kotegawa, yatırım dünyasında bu kadar başarılı olmayı nasıl başardı? İşte takipçilerine verdiği 4 altın tavsiye:

Odaklan

Kotegawa aynı anda onlarca hisseyi takip ediyor ve toplamda 600-700 hisseyi sürekli gözlemliyor. Dikkatini dağıtmadan odaklanmak, onun için kazancın anahtarı.

Borsayı bir oyun gibi gör

Para kazanmak yerine oyunu doğru oynamaya odaklanıyor. Ona göre borsa, sıfır toplamlı bir oyun: bir kazanan varsa bir kaybeden mutlaka vardır.

Sonuç değil süreç önemli

Kotegawa, tek bir kazançlı işlemle övünmüyor. Stratejiye uymayan bir işlem, kazanç getirse bile onun için başarısız sayılıyor. Önemli olan, süreci doğru yönetmek.

Sade yaşa

150 milyon dolarlık servetine rağmen lüks hayatı tercih etmiyor. Tokyo’da sade bir dairede yaşıyor, küçük bir ofisi var ve harcamalarını minimumda tutuyor. Ona göre lüks içinde yaşamak, riskli kararlar almaya itiyor.

Kotegawa’nın mottosu net: “Borsada amaç para kazanmak değil, oyunu doğru oynamaktır. Para zaten doğru hamleleri yapanın olur.” Disiplini ve alçakgönüllülüğüyle yatırım dünyasında örnek gösterilen bu isim, kısa sürede büyük kazançların sırf şansa bağlı olmadığını kanıtlıyor.