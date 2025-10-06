10 Dakikada 17 Milyon Dolar Kazanan Japon Yatırımcıdan 4 Altın Tavsiye
Japon yatırımcı Takashi Kotegawa, kısa sürede büyük kazançlarıyla finans dünyasında adını duyurdu. 13 bin dolarlık sermayesini sekiz yılda 150 milyon dolara çıkaran Kotegawa, yalnızca şansa değil, stratejiye dayalı yaklaşımıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte kısa sürede başarıya ulaşmasını sağlayan 4 altın tavsiyesi...
Japon yatırımcı Takashi Kotegawa, kısa süreli bir hamleyle 10 dakikada 17 milyon dolar kazanarak finans dünyasında efsane haline geldi.
17 milyon dolarlık kazanç, 2005 yılında Mizuho Securities’te çalışan bir trader’ın yaptığı devasa bir klavye hatası sayesinde gerçekleşti.
Ancak Kotegawa’nın başarısı sadece bu “şanslı” hatayla sınırlı değil.
