10 Dakikada 17 Milyon Dolar Kazanan Japon Yatırımcıdan 4 Altın Tavsiye

10 Dakikada 17 Milyon Dolar Kazanan Japon Yatırımcıdan 4 Altın Tavsiye

06.10.2025 - 20:40

Japon yatırımcı Takashi Kotegawa, kısa sürede büyük kazançlarıyla finans dünyasında adını duyurdu. 13 bin dolarlık sermayesini sekiz yılda 150 milyon dolara çıkaran Kotegawa, yalnızca şansa değil, stratejiye dayalı yaklaşımıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte kısa sürede başarıya ulaşmasını sağlayan 4 altın tavsiyesi...

Japon yatırımcı Takashi Kotegawa, kısa süreli bir hamleyle 10 dakikada 17 milyon dolar kazanarak finans dünyasında efsane haline geldi.

Ancak bu başarı, yalnızca şansa bağlı değildi. Kotegawa, sekiz yıl gibi kısa bir sürede 13 bin dolarlık başlangıç sermayesini 150 milyon doların üzerine çıkarmayı başardı ve Japonya’nın en başarılı bireysel yatırımcılarından biri olarak kabul ediliyor.

17 milyon dolarlık kazanç, 2005 yılında Mizuho Securities’te çalışan bir trader’ın yaptığı devasa bir klavye hatası sayesinde gerçekleşti.

1 adet hisseyi 610 bin yen yerine 610 bin hisseyi 1 yen’den satışa koymuştu. Kotegawa, hatayı fark edilmeden saniyeler içinde alım yaparak bu hisseleri neredeyse bedavaya elde etti ve dakikalar içinde büyük kar elde etti.

Ancak Kotegawa’nın başarısı sadece bu “şanslı” hatayla sınırlı değil.

Peki Kotegawa, yatırım dünyasında bu kadar başarılı olmayı nasıl başardı? İşte takipçilerine verdiği 4 altın tavsiye:

  • Odaklan

Kotegawa aynı anda onlarca hisseyi takip ediyor ve toplamda 600-700 hisseyi sürekli gözlemliyor. Dikkatini dağıtmadan odaklanmak, onun için kazancın anahtarı.

Para kazanmak yerine oyunu doğru oynamaya odaklanıyor. Ona göre borsa, sıfır toplamlı bir oyun: bir kazanan varsa bir kaybeden mutlaka vardır.

  • Sonuç değil süreç önemli

Kotegawa, tek bir kazançlı işlemle övünmüyor. Stratejiye uymayan bir işlem, kazanç getirse bile onun için başarısız sayılıyor. Önemli olan, süreci doğru yönetmek.

  • Sade yaşa

150 milyon dolarlık servetine rağmen lüks hayatı tercih etmiyor. Tokyo’da sade bir dairede yaşıyor, küçük bir ofisi var ve harcamalarını minimumda tutuyor. Ona göre lüks içinde yaşamak, riskli kararlar almaya itiyor.

Kotegawa’nın mottosu net: “Borsada amaç para kazanmak değil, oyunu doğru oynamaktır. Para zaten doğru hamleleri yapanın olur.” Disiplini ve alçakgönüllülüğüyle yatırım dünyasında örnek gösterilen bu isim, kısa sürede büyük kazançların sırf şansa bağlı olmadığını kanıtlıyor.

