Tüm Tuşlara Basmış: Bir Kadın, 'Öylesine' Yaptığı Şeylerin Sonucunda Elde Ettiklerini Paylaştı

- Hukuk okurken 4 sene boyunca avukatlara mail atıp kitap desteğide ihtiyaç duyduğum söyledim ve her sene başka bir avukat okul kitaplarımı aldı.

- Hayalimdeki işten red maili aldıktan sonra ofiste ki herkese 'fikriniz değișirse lütfen beni arayın' diye mail attım ve aradılar, işe girdim.

- Param olmadığı için gidemediğim stand-up komedyenlerine hep DM atıp bilet rica ettim. Hepsi bilet verdi ve konuklarla birlike en önden şovları izledim.

- İlan olmamasına rağmen Altın Koza Film Festivalini düzenleyen insanlara 'ben festivalde çalışmak istiyorum' diye mail attım, festivalin en havalı işini yaptım ve bir hafta boyunca ünlü oyuncu ve yönetmenlerle takıldım.

- Staj yaptığım istedigim ama ilan açmayan ofisin kapısına kadar gittim, güvenlik yukarı çıkartmadı ama CV'mi aldı. Ertesi hafta staj teklifi geldi.