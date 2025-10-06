Tüm Tuşlara Basmış: Bir Kadın, 'Öylesine' Yaptığı Şeylerin Sonucunda Elde Ettiklerini Paylaştı
Bazı insanlar 'şans' der geçer. Bazen de her şey, sadece bir e-posta, bir DM ya da “ya ne olacak ki” diyerek atılan küçük bir adımla başlar. Bir kadın, hiçbir plan yapmadan, tamamen içgüdüsel şekilde attığı bu adımların hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Hukuk okurken kitaplarını sponsor bulan, reddedildiği işe geri çağrılan, komedyenlerden ücretsiz bilet koparan ve sonunda film festivalinde en havalı işi kapan bu kadının hikayesi, “istemekten zarar gelmez” dedirtti!
İşte detaylar...
Bir kadın, "Ne olacak ki?" diyerek yaptığı bazı şeyleri ve aldığı sonuçları paylaştı.
Kullanıcılardan farklı yorumlar geldi.
Siz neler düşünüyorsunuz?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
2000lerin başında çok zengin bir adama iş yapmıştım bir süre sonra işsiz kaldım yanına gittim İnternet cafe açacağım ama param yok malesef dedim, Adam bana d... Devamını Gör