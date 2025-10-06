onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tüm Tuşlara Basmış: Bir Kadın, 'Öylesine' Yaptığı Şeylerin Sonucunda Elde Ettiklerini Paylaştı

Tüm Tuşlara Basmış: Bir Kadın, 'Öylesine' Yaptığı Şeylerin Sonucunda Elde Ettiklerini Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 18:25

Bazı insanlar 'şans' der geçer. Bazen de her şey, sadece bir e-posta, bir DM ya da “ya ne olacak ki” diyerek atılan küçük bir adımla başlar. Bir kadın, hiçbir plan yapmadan, tamamen içgüdüsel şekilde attığı bu adımların hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Hukuk okurken kitaplarını sponsor bulan, reddedildiği işe geri çağrılan, komedyenlerden ücretsiz bilet koparan ve sonunda film festivalinde en havalı işi kapan bu kadının hikayesi, “istemekten zarar gelmez” dedirtti!

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kadın, "Ne olacak ki?" diyerek yaptığı bazı şeyleri ve aldığı sonuçları paylaştı.

Bir kadın, "Ne olacak ki?" diyerek yaptığı bazı şeyleri ve aldığı sonuçları paylaştı.

- Hukuk okurken 4 sene boyunca avukatlara mail atıp kitap desteğide ihtiyaç duyduğum söyledim ve her sene başka bir avukat okul kitaplarımı aldı.

- Hayalimdeki işten red maili aldıktan sonra ofiste ki herkese 'fikriniz değișirse lütfen beni arayın' diye mail attım ve aradılar, işe girdim.

- Param olmadığı için gidemediğim stand-up komedyenlerine hep DM atıp bilet rica ettim. Hepsi bilet verdi ve konuklarla birlike en önden şovları izledim.

- İlan olmamasına rağmen Altın Koza Film Festivalini düzenleyen insanlara 'ben festivalde çalışmak istiyorum' diye mail attım, festivalin en havalı işini yaptım ve bir hafta boyunca ünlü oyuncu ve yönetmenlerle takıldım.

- Staj yaptığım istedigim ama ilan açmayan ofisin kapısına kadar gittim, güvenlik yukarı çıkartmadı ama CV'mi aldı. Ertesi hafta staj teklifi geldi.

Kullanıcılardan farklı yorumlar geldi.

Kullanıcılardan farklı yorumlar geldi.
twitter.com

İsterseniz, beraber bakalım...

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ünsal Arslan

2000lerin başında çok zengin bir adama iş yapmıştım bir süre sonra işsiz kaldım yanına gittim İnternet cafe açacağım ama param yok malesef dedim, Adam bana d... Devamını Gör