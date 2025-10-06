Bilim İnsanları Açıkladı: Erkeklerin Daha Uzun Yaşamasının Sırrı Tek Eşlilik ve Babalıkta Saklı

Çünkü evrimsel “bedeller” de devreye giriyor. Çoğu memeli türü tek eşli değil; erkekler çiftleşmek için yele, boynuz gibi gösterişli özellikler geliştiriyor, rakipleriyle dövüşüyor. Bu rekabet hem fiziksel yaralanmalara hem de daha fazla enerji kaybına yol açarak yaşam süresini kısaltıyor.

Oysa tek eşli türlerde tablo çok farklı. Rekabetin az olması, erkeklerin biyolojik olarak daha az “yıpranmasına” neden oluyor. Araştırmaya göre bu da erkeklerin yaşam süresini uzatan önemli bir faktör.