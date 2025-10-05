onedio
Canlı Yayında Üzerine Yabancı Madde Sürüldü: Araştırınca Ne Olduğunu Anladı

Canlı Yayında Üzerine Yabancı Madde Sürüldü: Araştırınca Ne Olduğunu Anladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
05.10.2025 - 15:04

TikTok’ta canlı yayın yapan genç kadın, sokakta şarkı söylerken yanına gelen bir adamın koluna yabancı bir madde sürdüğünü fark etti. O an ne olduğunu anlayamayan kadın, eve dönüp videoyu paylaştıktan sonra takipçilerinin yorumlarıyla şoke oldu. Yapılan uyarılar üzerine araştırma yapan genç kadın, karşısına çıkan bilgilerle adeta donakaldı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/368...
TikTok'ta içerik üreten 27 yaşındaki Ami Alex'in geçtiğimiz gün yaşadığı olay adeta tüyler ürpertti.

TikTok’ta içerik üreten 27 yaşındaki Ami Alex'in geçtiğimiz gün yaşadığı olay adeta tüyler ürpertti.

Ami, her zamanki gibi sokakta şarkı söylerken bir adamın yanına gelip koluna bilinmeyen bir madde sürdüğünü fark etti. O an çok üzerinde durmadı, hatta yayınını sürdürdü. Fakat eve dönüp videoyu TikTok’a yüklediğinde, izleyicilerden gelen yorumlar adeta kanını dondurdu.

Yasaklı madde sürmüş!

Yasaklı madde sürmüş!

Takipçilerinin çoğu, yasaklı madde olabileceğini yazdı. Ami, bu yorumların ardından kısa bir araştırma yaptı ve karşılaştığı bilgiler karşısında şoke oldu.

“Hiç duymamıştım. Okuduklarımdan sonra gerçekten ürktüm. İnsanların cilt yoluyla bile etkilenebildiğini öğrenince ‘ya bana da bir şey olsaydı’ diye düşündüm” dedi.

Scopolamine adıyla da bilinen bu madde, sinir sistemine etki ederek hafızayı geçici olarak devre dışı bırakıyor.

Scopolamine adıyla da bilinen bu madde, sinir sistemine etki ederek hafızayı geçici olarak devre dışı bırakıyor.

Uzmanlara göre kişi bu maddeye maruz kaldığında yönünü şaşırıyor, söylenenleri sorgulamadan yapabiliyor ve sonrasında hiçbir şey hatırlamıyor.

Ami, olayı canlı yayında kaydettiği için şanslıydı. Neyse ki herhangi bir fiziksel etkilenme yaşamadı ama benzer bir durumun başkalarının da başına gelebileceğini düşünerek uyarıda bulundu:

“Eğer biri size dokunmaya çalışır ya da bir şeyi sürmek isterse hemen uzaklaşın.

