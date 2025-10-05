Canlı Yayında Üzerine Yabancı Madde Sürüldü: Araştırınca Ne Olduğunu Anladı
TikTok’ta canlı yayın yapan genç kadın, sokakta şarkı söylerken yanına gelen bir adamın koluna yabancı bir madde sürdüğünü fark etti. O an ne olduğunu anlayamayan kadın, eve dönüp videoyu paylaştıktan sonra takipçilerinin yorumlarıyla şoke oldu. Yapılan uyarılar üzerine araştırma yapan genç kadın, karşısına çıkan bilgilerle adeta donakaldı.
TikTok’ta içerik üreten 27 yaşındaki Ami Alex'in geçtiğimiz gün yaşadığı olay adeta tüyler ürpertti.
Yasaklı madde sürmüş!
Scopolamine adıyla da bilinen bu madde, sinir sistemine etki ederek hafızayı geçici olarak devre dışı bırakıyor.
