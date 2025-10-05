140 ve 160 Yaşında Olduğu İddia Edilen Hintli Kardeşler Goygoycuların Diline Düştü

140 ve 160 yaşında oldukları öne sürülen Hintli kardeşler, X’te sosyal medyanın diline düştü. İnsanlar bu iddiayı tartışırken, bazı kaynaklar kardeşlerin aslında 108 yaşında olduğunu söylüyor. E hal böyle olunca goygoycular da boş durmadı, birbirinden farklı yorumlar yaptı.
İşte o video:
140 ve 160 yaşında olduğu iddia edilen kardeşler X'te goygoy malzemesi oldu.
Goygoycular da boş durmadı tabi.
