140 ve 160 Yaşında Olduğu İddia Edilen Hintli Kardeşler Goygoycuların Diline Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 12:29

140 ve 160 yaşında oldukları öne sürülen Hintli kardeşler, X’te sosyal medyanın diline düştü. İnsanlar bu iddiayı tartışırken, bazı kaynaklar kardeşlerin aslında 108 yaşında olduğunu söylüyor. E hal böyle olunca goygoycular da boş durmadı, birbirinden farklı yorumlar yaptı.

İşte o video:

140 ve 160 yaşında olduğu iddia edilen kardeşler X'te goygoy malzemesi oldu.

Fakat bazı kaynaklara göre bu kardeşler aslında ikiz ve 108 yaşındalar.

Resmi olarak yaşayan dünyanın en yaşlı insanı ise 116 yaşındaki Ethel May Caterham.

Goygoycular da boş durmadı tabi.

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

