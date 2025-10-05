onedio
Gerçekliği Çarpıtmada Ustalar: En Çok Gaslighting Yapan 3 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 08:57

Duyguların, sezgilerin ve iletişimin iç içe geçtiği astroloji dünyasında bazı burçlar farkında olmadan gerçekleri eğip bükme konusunda ustalaşabiliyor. Elbette kimse doğuştan manipülatör değil, ama bazı burçlar duygusal savunma mekanizmaları ya da imaj kaygıları nedeniyle zaman zaman karşısındakine kendi hislerini bile sorgulatabiliyor.

Eğer bir gün kendinizi “Acaba ben mi abartıyorum?” diye düşünürken bulduysanız karşınızdaki kişinin burcu bu üçlüden biri olabilir.

İşte gaslighting ustası 3 burç...

Yengeç Burcu

Listenin zirvesinde, duygusal ve sezgisel Yengeç var. İlk bakışta, koruyucu ve şefkatli halleriyle tanınan bu burcun “gaslighting” eğiliminde olmasına şaşırabilirsiniz. Ama aslında tam da bu yönleriyle açıklanabilir.

Yengeç, güven ve huzurla doğrudan ilişkilidir. Kabuğunun içindeki o güvenli alan sarsıldığında, kendini korumak için elinden gelen her şeyi yapabilir, buna karşındaki kişinin hislerini sorgulatmak da dahil.

Özellikle dinlemek yerine hemen savunmaya geçen ya da “öyle hissetmemen gerekiyor” tarzında tepkiler veren bir Yengeç’le karşılaşırsanız temkinli olun.

Balık Burcu

İkinci sırada yine bir su burcu var: Balık. Duygusal derinliğiyle bilinen Balıklar, bazen kendi hayal dünyalarında öyle güçlü bir gerçeklik kurarlar ki, bu dünyayı korumak için gerçeği eğip bükebilirler.

Balık, doğası gereği sezgisel ve empatik olsa da, duygularının yoğunluğu bazen karşısındakinin bakış açısını görmesini zorlaştırır. Bu durumda, farkında olmadan manipülatif bir hale gelebilir.

Gerçeklikle pek ilgisi olmayan açıklamalar yapan, her şeye “manevi” veya “mistik” anlamlar yükleyen bir Balık varsa, o noktada hayal gücüyle gerçekle arasındaki çizgi bulanıklaşmış olabilir.

Terazi Burcu

Üçüncü sırada ise hava grubundan Terazi var. Su burçlarının aksine Terazi, duygular yerine mantıkla hareket eder ama bu da farklı bir tür manipülasyonun kapısını açar.

Terazi için “iyi görünmek” ve sevilmek büyük önem taşır. Hatalı olduğunu kabul etmek, onlar için imaj kaybı anlamına gelir. Bu yüzden, bir Terazi sizi kendi hatasına ikna etmeye çalışıyorsa şaşırmayın. Amacı, gerçeği çarpıtmaktan çok, kendini temize çıkarmaktır.

Barışı koruma isteği, çoğu zaman dürüstlüğün önüne geçebilir. Bu da karşısındaki kişinin duygularını görmezden gelmesine neden olur.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
