onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bu Sefer Tat Kaçırdı: Yapay Zekayla Eşinin Yanına Başka Kadın Ekleyen Arkadaşına Ateş Püsküren Kadın

Bu Sefer Tat Kaçırdı: Yapay Zekayla Eşinin Yanına Başka Kadın Ekleyen Arkadaşına Ateş Püsküren Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 15:05

İçerik Devam Ediyor

Yapay zekayla yapılan şaka bu sefer tepki çekti. TikTok kullanıcısı @ezgikaleli, bir arkadaşının eşinin yanına kadın eklediği görselle sınırların aşıldığını söyledi. Şaşırttığı kadar rahatsız eden bu olayın ardından kullanıcı, arkadaşını engelleyip ilişkiyi sonlandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o video:

Yapay zeka bu sefer fena tat kaçırdı.

Yapay zeka bu sefer fena tat kaçırdı.

@ezgikaleli kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoyla gündem oldu.

Son zamanlarda yapay zeka araçlarıyla görsel üretme akımlarını görmüşsünüzdür. Fakat içerik üreticisinin anlattığına göre bir arkadaşı, bu uygulamayı kullanırken dozu biraz aşmış.

Yapay zekayla eşinin yanına kadın koyan arkadaşını hayatından çıkaran içerik üreticisi 'Benimle ilgili istediğin kadar şaka yapabilirsin ama eşimle ilgili böyle bir şaka olmaz. Direkt engelledim. Arkadaşlığımı devam ettirmeyeceğim. Böyle arkadaş olmaz olsun.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın