Bu Sefer Tat Kaçırdı: Yapay Zekayla Eşinin Yanına Başka Kadın Ekleyen Arkadaşına Ateş Püsküren Kadın

@ezgikaleli kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı videoyla gündem oldu.

Son zamanlarda yapay zeka araçlarıyla görsel üretme akımlarını görmüşsünüzdür. Fakat içerik üreticisinin anlattığına göre bir arkadaşı, bu uygulamayı kullanırken dozu biraz aşmış.

Yapay zekayla eşinin yanına kadın koyan arkadaşını hayatından çıkaran içerik üreticisi 'Benimle ilgili istediğin kadar şaka yapabilirsin ama eşimle ilgili böyle bir şaka olmaz. Direkt engelledim. Arkadaşlığımı devam ettirmeyeceğim. Böyle arkadaş olmaz olsun.' dedi.