Nepal’de 2 Yaşındaki Küçük Kız, Yeni “Yaşayan Tanrıça” Seçildi
Nepal’in başkenti Katmandu’da iki yaşındaki Aryatara Shakya, ülkenin yeni “yaşayan tanrıçası” olarak seçildi. Hem Hindular hem de Budistler tarafından kutsal kabul edilen Kumari geleneği, yüzyıllardır sürdürülüyor. Aryatara, toplumun gözünde artık ilahi bir varlık olarak kabul edilecek ve yıllar boyunca özel bir sarayda yaşayacak.
Aryatara Shakya, henüz 2 yaş 8 aylıkken “Kumari”, Türkçesiyle “bakire tanrıça” unvanını alarak görevine başladı.
Kumari Geleneği
Aileler İçin Büyük Onur
