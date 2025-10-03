Nepal’de 2 Yaşındaki Küçük Kız, Yeni “Yaşayan Tanrıça” Seçildi

Kumari seçilmek sadece kız çocukları için değil, aileleri için de büyük bir onur anlamına geliyor. Seçilen aile, toplumsal konum açısından önemli bir saygınlık kazanıyor. Aryatara’nın babası Ananta Shakya ise bu anı “Daha dün benim kızım olan çocuk, bugün bir tanrıça oldu” sözleriyle anlattı. Ananta Shakya ayrıca, kızının doğmadan önce bile “özel” olacağına dair işaretler aldıklarını söyledi: “Eşim hamileyken tanrıça olduğunu gördüğü bir rüya görmüştü. O an biliyorduk.”

Zorlukları da var tabii...

Aryatara Shakya, 2017’den bu yana yaşayan tanrıça olan 11 yaşındaki Trishna Shakya’nın yerini aldı. Eski Kumari, ailesi ve destekçileri eşliğinde bir tahtırevanda evine geri götürüldü. Ancak görevden ayrılan Kumari’ler için hayat pek kolay değil. Yıllarca izole bir yaşam sürdükleri için normal okula uyum sağlamak, gündelik işleri öğrenmek ve arkadaş edinmek onlar için oldukça zor olabiliyor.

Nepal folklorunda yer alan bir inanışa göre, eski bir Kumari ile evlenen erkeklerin erken öleceği söyleniyor. Bu nedenle birçok eski Kumari evlenmiyor.