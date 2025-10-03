onedio
Nepal’de 2 Yaşındaki Küçük Kız, Yeni “Yaşayan Tanrıça” Seçildi

03.10.2025 - 14:01

Nepal’in başkenti Katmandu’da iki yaşındaki Aryatara Shakya, ülkenin yeni “yaşayan tanrıçası” olarak seçildi. Hem Hindular hem de Budistler tarafından kutsal kabul edilen Kumari geleneği, yüzyıllardır sürdürülüyor. Aryatara, toplumun gözünde artık ilahi bir varlık olarak kabul edilecek ve yıllar boyunca özel bir sarayda yaşayacak.

Nepal’in başkenti Katmandu’da, iki yaşındaki Aryatara Shakya ülkenin yeni “yaşayan tanrıçası” seçildi.

Shakya, ailesi tarafından dar bir sokaktaki evlerinden alınarak, Katmandu Durbar Meydanı’ndaki Taleju Bhawani Tapınağı’na götürüldü. Tören, ülkenin en uzun ve en önemli Hindu festivali olan Dashain sırasında gerçekleşti.

Aryatara Shakya, henüz 2 yaş 8 aylıkken “Kumari”, Türkçesiyle “bakire tanrıça” unvanını alarak görevine başladı.

Bu unvanı taşıyan kız çocukları ergenliğe girene kadar tanrıça kabul edilir, ardından yeniden sıradan bir ölümlü sayılır.

Editör notu: Kumari kelimesi Nepal kültüründe “bakire” olarak çevrilse de burada kastedilen, henüz ergenliğe adım atmamış küçük kız çocuklarıdır. Gelenekte bu yaş grubu saf ve kutsal kabul edilir.

Kumari Geleneği

Kumari’ler, Katmandu Vadisi’nin yerli halkı olan Newar topluluğunun Shakya klanından seçiliyor. Hem Hindular hem de Budistler tarafından kutsal kabul edilen bu çocukların, belirli özelliklere sahip olması şart. Seçilecek kızın cildi, gözleri, saçları ve dişleri kusursuz olmalı; ayrıca karanlıktan korkmaması bekleniyor.

Kumari’ler her zaman kırmızı kıyafetler giyiyor, saçlarını topuz yapıyor ve alınlarına bir “üçüncü göz” resmi çiziliyor. Yıl boyunca yalnızca birkaç festivalde dışarı çıkmalarına izin veriliyor. Örneğin, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Indra Jatra festivalinde eski Kumari, halkın çektiği bir tahtırevanla dolaştırılmıştı.

Aileler İçin Büyük Onur

Kumari seçilmek sadece kız çocukları için değil, aileleri için de büyük bir onur anlamına geliyor. Seçilen aile, toplumsal konum açısından önemli bir saygınlık kazanıyor. Aryatara’nın babası Ananta Shakya ise bu anı “Daha dün benim kızım olan çocuk, bugün bir tanrıça oldu” sözleriyle anlattı. Ananta Shakya ayrıca, kızının doğmadan önce bile “özel” olacağına dair işaretler aldıklarını söyledi: “Eşim hamileyken tanrıça olduğunu gördüğü bir rüya görmüştü. O an biliyorduk.”

Zorlukları da var tabii...

Aryatara Shakya, 2017’den bu yana yaşayan tanrıça olan 11 yaşındaki Trishna Shakya’nın yerini aldı. Eski Kumari, ailesi ve destekçileri eşliğinde bir tahtırevanda evine geri götürüldü. Ancak görevden ayrılan Kumari’ler için hayat pek kolay değil. Yıllarca izole bir yaşam sürdükleri için normal okula uyum sağlamak, gündelik işleri öğrenmek ve arkadaş edinmek onlar için oldukça zor olabiliyor.

Nepal folklorunda yer alan bir inanışa göre, eski bir Kumari ile evlenen erkeklerin erken öleceği söyleniyor. Bu nedenle birçok eski Kumari evlenmiyor.

