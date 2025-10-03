onedio
Z Kuşağı Flört Uygulamalarından Yoruldu: Eşleşmelerinin Dörtte Birini “Garip” Buluyor!

03.10.2025 - 11:09

Z Kuşağı, çevrimiçi flört dünyasının getirdiği hızlı ve yüzeysel deneyimlerden giderek daha fazla yoruluyor. Yeni bir araştırma, kullanıcıların dörtte birinin eşleşmelerini “garip” bulduğunu ortaya koyuyor. Genç yetişkinler, modern flörtün çoğu zaman samimiyetten uzak ve oyun gibi hissettirdiğini söylüyor.

İşte detaylar...

Yeni bir araştırma, genç yetişkinlerin çevrimiçi flört uygulamalarından giderek daha fazla bunaldığını ortaya koydu.

1.000 yetişkin üzerinde yapılan ankete göre, Z Kuşağı’nın beşte biri bu uygulamaları “sağlıksız” olarak tanımlıyor, dörtte biri eşleşmelerini “kaba” veya “garip” olarak nitelendiriyor.

Kullanıcıların sadece üçte biri sohbet ettikleri kişileri “nazik” olarak tanımlarken, dörtte biri eşlerini olumsuz olarak değerlendiriyor.

Z Kuşağı, görünüşe fazla önem vermeyen bir nesil olarak öne çıkıyor. Yalnızca yüzde 27’si bir profilin en önemli unsurunun fiziksel çekicilik olduğunu söylüyor. Bu oran, Y kuşağı için yüzde 36, X Kuşağı ve Baby Boomers içinse yüzde 35.

Araştırmada, flört uygulamalarındaki en büyük itici faktörler arasında uzun talepler listesi, kendini beğenmişlik ve aşırı filtrelenmiş fotoğraflar yer alıyor.

Katılımcılar ortalama olarak yedi kez “ghosting”e uğradıklarını, ancak başkalarına sadece beş kez “ghosting” yaptıklarını itiraf ediyor. Katılımcıların beşte biri ise “catfish” deneyimi yaşadığını söylüyor; bu, gerçek bir bağ kurduklarını düşünenlerden sadece yüzde 7 daha yüksek.

Bir partnerle tanışma konusunda ise neredeyse yarısı bir sosyal etkinlikte karşılaşmayı tercih ediyor.

Arkadaşlar aracılığıyla tanışmak veya ortak hobiler üzerinden bağlantı kurmak da popüler seçenekler arasında.

