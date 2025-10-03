Z Kuşağı Flört Uygulamalarından Yoruldu: Eşleşmelerinin Dörtte Birini “Garip” Buluyor!
Z Kuşağı, çevrimiçi flört dünyasının getirdiği hızlı ve yüzeysel deneyimlerden giderek daha fazla yoruluyor. Yeni bir araştırma, kullanıcıların dörtte birinin eşleşmelerini “garip” bulduğunu ortaya koyuyor. Genç yetişkinler, modern flörtün çoğu zaman samimiyetten uzak ve oyun gibi hissettirdiğini söylüyor.
Yeni bir araştırma, genç yetişkinlerin çevrimiçi flört uygulamalarından giderek daha fazla bunaldığını ortaya koydu.
Kullanıcıların sadece üçte biri sohbet ettikleri kişileri “nazik” olarak tanımlarken, dörtte biri eşlerini olumsuz olarak değerlendiriyor.
Araştırmada, flört uygulamalarındaki en büyük itici faktörler arasında uzun talepler listesi, kendini beğenmişlik ve aşırı filtrelenmiş fotoğraflar yer alıyor.
Bir partnerle tanışma konusunda ise neredeyse yarısı bir sosyal etkinlikte karşılaşmayı tercih ediyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
