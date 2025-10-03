onedio
Yapay Zeka ile Evlerine Tanımadık Biri Girmiş Gibi Görsel Üreten Kullanıcılar Kahkahaya Boğdu

Metehan Bozkurt
03.10.2025 - 12:10

Yapay zeka uygulamalarının gelişmesiyle birlikte birbirinden ilginç görüntülere ve videolara şahit oluyoruz. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın görsel üretme konusundaki başarısı yadsınamaz bir gerçek.

Öyle ki, kullanıcılar da Google'ın Gemini uygulamasıyla çeşitli görseller üretiyor. Bu sefer de bazı kullanıcılar, evlerine tanımadık biri girmiş gibi bazı görseller üreterek ailelerini trolledi. Gelen tepkiler tam anlamıyla kahkahaya boğdu.

Hazırsanız, başlayalım...

Babanın tepkisi kahkaha attırdı.

O tedirginliği biz bile hissettik.

👇

Farklı bakış açıları da var...

Ah şu iyi niyet yok mu?

O anki sinir harbiyle ağzımız da bozulmuş.

Akımın en iyisi bu olmuş!

Anneanneye de yapılmaz😂

Akla ilk gelen tabii ki çocuk oldu.

Halı önemli.

