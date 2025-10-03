Yapay Zeka ile Evlerine Tanımadık Biri Girmiş Gibi Görsel Üreten Kullanıcılar Kahkahaya Boğdu

Yapay zeka uygulamalarının gelişmesiyle birlikte birbirinden ilginç görüntülere ve videolara şahit oluyoruz. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın görsel üretme konusundaki başarısı yadsınamaz bir gerçek.

Öyle ki, kullanıcılar da Google'ın Gemini uygulamasıyla çeşitli görseller üretiyor. Bu sefer de bazı kullanıcılar, evlerine tanımadık biri girmiş gibi bazı görseller üreterek ailelerini trolledi. Gelen tepkiler tam anlamıyla kahkahaya boğdu.