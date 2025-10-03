Yapay Zeka ile Evlerine Tanımadık Biri Girmiş Gibi Görsel Üreten Kullanıcılar Kahkahaya Boğdu
Yapay zeka uygulamalarının gelişmesiyle birlikte birbirinden ilginç görüntülere ve videolara şahit oluyoruz. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın görsel üretme konusundaki başarısı yadsınamaz bir gerçek.
Öyle ki, kullanıcılar da Google'ın Gemini uygulamasıyla çeşitli görseller üretiyor. Bu sefer de bazı kullanıcılar, evlerine tanımadık biri girmiş gibi bazı görseller üreterek ailelerini trolledi. Gelen tepkiler tam anlamıyla kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırsanız, başlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babanın tepkisi kahkaha attırdı.
O tedirginliği biz bile hissettik.
👇
Farklı bakış açıları da var...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ah şu iyi niyet yok mu?
O anki sinir harbiyle ağzımız da bozulmuş.
Akımın en iyisi bu olmuş!
Anneanneye de yapılmaz😂
Akla ilk gelen tabii ki çocuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halı önemli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın