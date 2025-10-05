onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
NASA Kırmızı Kod Vererek Uyardı: Dünya Yavaş Yavaş Kararıyor!

NASA Kırmızı Kod Vererek Uyardı: Dünya Yavaş Yavaş Kararıyor!

NASA
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 12:56

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yayımlanan son veriler, gezegenimizin giderek karardığını gösteriyor. 24 yıl süren ölçümler, özellikle Kuzey Yarımküre’de ışığın hızla azaldığını ortaya koydu. Bilim insanları, bunun yalnızca görsel bir değişim olmadığını, iklim krizini derinden etkileyen ciddi bir uyarı işareti olduğunu söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yayımlanan son veriler, Dünya’nın giderek karardığını ortaya koydu.

NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yayımlanan son veriler, Dünya’nın giderek karardığını ortaya koydu.

24 yıl boyunca süren gözlemler, gezegenimizin her yıl daha az ışık yansıttığını gösteriyor. Özellikle Kuzey Yarımküre’deki bu kararma süreci endişe verici boyutlara ulaştı. Bilim insanları, bu durumun sadece görsel bir değişim olmadığını, aynı zamanda iklim krizini hızlandıran kritik bir uyarı işareti olduğunu vurguluyor.

Dünya Artık Daha Az Parlıyor

Dünya Artık Daha Az Parlıyor

NASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yürütülen çalışma, 1998–2022 yılları arasındaki “albedo” yani yansıtıcılık verilerini inceledi. Bu oran, Güneş ışığının ne kadarının uzaya geri yansıdığını ölçüyor. Son yıllarda ölçülen veriler, Dünya’nın yansıtma oranının azaldığını gösteriyor. Loeb, özellikle Kuzey Yarımküre’deki bu düşüşün dikkat çekici olduğunu belirterek, “Dünya’nın kararması, küresel ısınmanın görsel bir kanıtı” dedi.

Kayıtlara göre, gezegenin ortalama yansıtıcılığı yüzde 0,5 azalmış durumda. Küçük gibi görünse de, enerji dengesi açısından bu değişim ciddi sonuçlar doğuruyor.

Arktik bölgesinde 1980’lerden bu yana buz kütlesinin üçte birinden fazlası kayboldu. Buzulların azalması, Güneş ışığının geri yansımasını düşürerek okyanusların daha fazla ısıyı emmesine neden oluyor ve böylece ısınma döngüsü hızlanıyor.

Arktik bölgesinde 1980’lerden bu yana buz kütlesinin üçte birinden fazlası kayboldu. Buzulların azalması, Güneş ışığının geri yansımasını düşürerek okyanusların daha fazla ısıyı emmesine neden oluyor ve böylece ısınma döngüsü hızlanıyor.

Buna ek olarak atmosferdeki aerosol miktarının azalması da bulut oluşumunu olumsuz etkiliyor. Sanayi kaynaklı partiküllerin azalması çevre açısından olumlu görünse de, bu partiküller bulutların oluşumuna yardımcı olduğu için yansıtıcı bulut tabakası inceliyor.

NASA’nın verileri, kararmanın kalıcı bir eğilim olabileceğini gösteriyor.

NASA’nın verileri, kararmanın kalıcı bir eğilim olabileceğini gösteriyor.

Enerji dengesi bozulmaya devam ederse, küresel sıcaklık artışları hızlanacak ve aşırı hava olayları daha sık yaşanacak. Uzmanlar, sera gazı emisyonları azaltılmadığı takdirde bu kararmanın geri dönüşünün zor olacağını söylüyor.

NASA araştırmacıları, bu durumun insanlık için “uyarı sinyali” niteliğinde olduğunu belirtiyor: “Dünya, kendi parlaklığını kaybediyor. Bu sadece atmosferin değil, insanlığın geleceğini ilgilendiren bir kriz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
heisenberg

akepe sayesinde biz çok daha fazla karardık

36degrees

Şimdi anlaşıldı neden 20 yıl önceki resimlerde renklerin daha canlı olduğu.

Z. Kaan Budak

O zamana kim öle kim kala