NASA Kırmızı Kod Vererek Uyardı: Dünya Yavaş Yavaş Kararıyor!
NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yayımlanan son veriler, gezegenimizin giderek karardığını gösteriyor. 24 yıl süren ölçümler, özellikle Kuzey Yarımküre’de ışığın hızla azaldığını ortaya koydu. Bilim insanları, bunun yalnızca görsel bir değişim olmadığını, iklim krizini derinden etkileyen ciddi bir uyarı işareti olduğunu söylüyor.
NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yayımlanan son veriler, Dünya'nın giderek karardığını ortaya koydu.
Dünya Artık Daha Az Parlıyor
Arktik bölgesinde 1980’lerden bu yana buz kütlesinin üçte birinden fazlası kayboldu. Buzulların azalması, Güneş ışığının geri yansımasını düşürerek okyanusların daha fazla ısıyı emmesine neden oluyor ve böylece ısınma döngüsü hızlanıyor.
NASA’nın verileri, kararmanın kalıcı bir eğilim olabileceğini gösteriyor.
