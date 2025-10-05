NASA Kırmızı Kod Vererek Uyardı: Dünya Yavaş Yavaş Kararıyor!

NASA Langley Araştırma Merkezi’nden Norman Loeb liderliğinde yürütülen çalışma, 1998–2022 yılları arasındaki “albedo” yani yansıtıcılık verilerini inceledi. Bu oran, Güneş ışığının ne kadarının uzaya geri yansıdığını ölçüyor. Son yıllarda ölçülen veriler, Dünya’nın yansıtma oranının azaldığını gösteriyor. Loeb, özellikle Kuzey Yarımküre’deki bu düşüşün dikkat çekici olduğunu belirterek, “Dünya’nın kararması, küresel ısınmanın görsel bir kanıtı” dedi.

Kayıtlara göre, gezegenin ortalama yansıtıcılığı yüzde 0,5 azalmış durumda. Küçük gibi görünse de, enerji dengesi açısından bu değişim ciddi sonuçlar doğuruyor.