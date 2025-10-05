onedio
Üniversite Zamanı Yaşadıkları İlginç Olayları Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 11:22

Üniversite yılları, çoğumuz için gençliğin en heyecanlı ve en unutulmaz dönemlerinden biri. O günlere dönme isteği ise hepimizin içinde bir yerlerde saklı. Sosyal medyada bir kullanıcı “Üniversitedeki en unutamadığınız an neydi?” diye sorunca gelen cevaplar tam anlamıyla nostalji rüzgârı estirdi. Gelin, o anılara birlikte göz atalım!

Paylaşım şöyleydi:

twitter.com

Kim neler anlatmış, buyurun beraber bakalım...

twitter.com
twitter.com

👇

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Sizin buna benzer anılarınız var mı?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

