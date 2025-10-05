Kayseri Trafiğinde Şiddet Anları: Kadın Sürücüye Saldıran Çifte Erkek Arkadaşı Müdahale Etti

Kayseri’de yaşanan bir trafik tartışması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Motosikletli bir kadın sürücü, trafikte yaşadığı tartışmanın ardından bir erkek sürücü ve eşinin saldırısına uğradı. Hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kalan genç kadın, ölümle tehdit edildi. Olayı duyan sevgilisi ise çifti bulup hesap sordu; yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.
İşte o anlar:
Geçtiğimiz saatlerde Kayseri trafiğinde yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Buyurun, beraber bakalım...
