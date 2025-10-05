onedio
Kayseri Trafiğinde Şiddet Anları: Kadın Sürücüye Saldıran Çifte Erkek Arkadaşı Müdahale Etti

Kayseri Şiddet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 10:53

Kayseri’de yaşanan bir trafik tartışması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Motosikletli bir kadın sürücü, trafikte yaşadığı tartışmanın ardından bir erkek sürücü ve eşinin saldırısına uğradı. Hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kalan genç kadın, ölümle tehdit edildi. Olayı duyan sevgilisi ise çifti bulup hesap sordu; yaşanan gergin anlar kameraya yansıdı.

İşte o anlar:

Geçtiğimiz saatlerde Kayseri trafiğinde yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü.

Motosiklet sürücüsü bir kadın, bir erkek sürücü ve eşi tarafından fiziksel ve sözsel şiddete uğradı, ölüm tehditleri savurdu.

Genç kadının erkek arkadaşı, olayı öğrenince ikiliyi takip ederek şahıslarla tartıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi. Buyurun, beraber bakalım...

twitter.com
twitter.com

twitter.com

