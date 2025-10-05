Gerçek Oyuncu Yok, Yönetmen Koltuğunda Sadece Yapay Zeka Var: “The Sweet Idleness” Filmi Geliyor

Bu dünyada iş sadece sembolik bir eylem haline gelmiş durumda; geri kalan her şey ise saf özgürlük üzerine kurulu. Yayınlanan ilk fragmandan görüldüğü kadarıyla filmdeki sahnelerin tamamı yapay zeka üretimi, yani ortada ne gerçek bir set ne de insan oyuncular var.

Yapay zekânın sinemaya bu kadar hızlı girmesi, Hollywood cephesinde karışık tepkiler yaratıyor. Daha önce “yapay zekâ oyuncu” projesi Tilly Norwood gündem olmuş, birçok oyuncu bu gelişmeyi açıkça eleştirmişti.

Whoopi Goldberg, “5 bin başka oyuncunun performansından oluşturulmuş bir varlığa karşı rekabet edemezsiniz, bu adil değil,” derken; Emily Blunt ise “İnsani bağı elimizden almaya çalışıyorlar. Bu ürkütücü,” ifadelerini kullanmıştı.