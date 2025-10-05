onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Gerçek Oyuncu Yok, Yönetmen Koltuğunda Sadece Yapay Zeka Var: “The Sweet Idleness” Filmi Geliyor

Gerçek Oyuncu Yok, Yönetmen Koltuğunda Sadece Yapay Zeka Var: “The Sweet Idleness” Filmi Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 09:54

Beyaz perdede kartlar yeniden dağıtılıyor. Ünlü İtalyan yapımcı Andrea Iervolino, tamamı yapay zekâ tarafından yönetilecek ilk uzun metrajlı filmi “The Sweet Idleness” ile sektöre yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gerçek oyuncuların yer almadığı film, yapay zekâ yönetmen “FellinAI” tarafından çekilecek. Teknolojiyle sanatın sınırlarını bulanıklaştıran bu deneysel proje, şimdiden hem hayranlık hem de endişe uyandırmış durumda.

İşte detaylar...

Kaynak: https://tr.euronews.com/next/2025/10/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinemanın geleceği adım adım şekilleniyor.

Sinemanın geleceği adım adım şekilleniyor.

İtalyan yapımcı Andrea Iervolino, tamamıyla bir yapay zekâ yönetmen tarafından çekilecek ilk uzun metrajlı film projesini duyurdu. Filmin adı: “The Sweet Idleness” (Tatlı Tembellik). Yönetmen koltuğunda ise insandan çok algoritma oturuyor.

Iervolino, daha önce “Ferrari” (2023) ve “To the Bone” (2017) gibi dikkat çeken yapımlarda yer almış bir isim.

Iervolino, daha önce “Ferrari” (2023) ve “To the Bone” (2017) gibi dikkat çeken yapımlarda yer almış bir isim.

Şimdi ise sinema teknolojisinin sınırlarını zorluyor. Yapımcı, “The Sweet Idleness”ta “insan döngüsü” (human in the loop) denilen bir sistemle sürece rehberlik edecek. Yani proje, insan yaratıcılığıyla yapay zekânın üretim gücünü buluşturan hibrit bir yaklaşım üzerine kurulmuş.

Film, insanların artık çalışmak zorunda olmadığı, “bolluk çağına” ulaşmış bir gelecekte geçiyor.

Film, insanların artık çalışmak zorunda olmadığı, “bolluk çağına” ulaşmış bir gelecekte geçiyor.

Bu dünyada iş sadece sembolik bir eylem haline gelmiş durumda; geri kalan her şey ise saf özgürlük üzerine kurulu. Yayınlanan ilk fragmandan görüldüğü kadarıyla filmdeki sahnelerin tamamı yapay zeka üretimi, yani ortada ne gerçek bir set ne de insan oyuncular var.

Yapay zekânın sinemaya bu kadar hızlı girmesi, Hollywood cephesinde karışık tepkiler yaratıyor. Daha önce “yapay zekâ oyuncu” projesi Tilly Norwood gündem olmuş, birçok oyuncu bu gelişmeyi açıkça eleştirmişti.

Whoopi Goldberg, “5 bin başka oyuncunun performansından oluşturulmuş bir varlığa karşı rekabet edemezsiniz, bu adil değil,” derken; Emily Blunt ise “İnsani bağı elimizden almaya çalışıyorlar. Bu ürkütücü,” ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın