Gerçek Oyuncu Yok, Yönetmen Koltuğunda Sadece Yapay Zeka Var: “The Sweet Idleness” Filmi Geliyor
Beyaz perdede kartlar yeniden dağıtılıyor. Ünlü İtalyan yapımcı Andrea Iervolino, tamamı yapay zekâ tarafından yönetilecek ilk uzun metrajlı filmi “The Sweet Idleness” ile sektöre yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gerçek oyuncuların yer almadığı film, yapay zekâ yönetmen “FellinAI” tarafından çekilecek. Teknolojiyle sanatın sınırlarını bulanıklaştıran bu deneysel proje, şimdiden hem hayranlık hem de endişe uyandırmış durumda.
İşte detaylar...
Sinemanın geleceği adım adım şekilleniyor.
Iervolino, daha önce “Ferrari” (2023) ve “To the Bone” (2017) gibi dikkat çeken yapımlarda yer almış bir isim.
Film, insanların artık çalışmak zorunda olmadığı, “bolluk çağına” ulaşmış bir gelecekte geçiyor.
