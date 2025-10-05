Düğüne Dört Gün Kala Gelen Mesaj Hayatını Altüst Etti: "Tüm Hayatım Yalanmış"

Mesajda şu yazıyordu:

“Ryan sana yalan söylüyor. Lütfen gönderdiğim özel mesajlara bak.”

Mesajlara tıkladığında, nişanlısı Ryan ile başka bir kadın arasındaki samimi konuşmalar karşısında şok geçirdi. Kadının yazdığı “Seni özledim, seni seviyorum” cümlesiyle birlikte, her şey bir anda yıkıldı.

Tobi hemen Ryan’ı aradı. Ryan, sesi titreyerek durumu itiraf etti: başka bir kadınla aylardır konuştuğunu ve artık ondan uzak durmak istediğini söyleyince kadının intikam amacıyla Tobi’ye mesaj attığını anlattı.

O an Tobi için her şey bitmişti. Tüm düğün ve balayı masrafının çoğunu kendi cebinden karşılamıştı, ama artık hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Düğünü iptal etti ve ailesini arayarak her şeyi anlattı.