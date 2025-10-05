onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Düğüne Dört Gün Kala Gelen Mesaj Hayatını Altüst Etti: "Tüm Hayatım Yalanmış"

Düğüne Dört Gün Kala Gelen Mesaj Hayatını Altüst Etti: "Tüm Hayatım Yalanmış"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 14:18

Nebraska’da yaşayan 39 yaşındaki Tobi Elder, hayatının en mutlu gününe sayılı saatler kalmışken beklenmedik bir mesajla yıkıldı. Hawaii’de gerçekleşecek düğününe sadece dört gün, uçağa binmesine ise 36 saat kala, Facebook’tan gelen isimsiz bir mesaj her şeyi altüst etti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/368...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nebraska’da yaşayan 39 yaşındaki Tobi Elder, hayatının en mutlu gününe sayılı günler kala aldığı bir mesajla adeta yıkıldı.

Nebraska’da yaşayan 39 yaşındaki Tobi Elder, hayatının en mutlu gününe sayılı günler kala aldığı bir mesajla adeta yıkıldı.

Düğününe sadece dört gün, Hawaii’deki balayına ise 36 saat kala, Facebook’tan gelen isimsiz bir mesaj tüm planlarını altüst etti.

Peş peşe gelen bildirimleri gören Tobi, ekranı açtığında tanımadığı bir hesaptan gönderilmiş mesajlar gördü.

Peş peşe gelen bildirimleri gören Tobi, ekranı açtığında tanımadığı bir hesaptan gönderilmiş mesajlar gördü.

Mesajda şu yazıyordu:

“Ryan sana yalan söylüyor. Lütfen gönderdiğim özel mesajlara bak.”

Mesajlara tıkladığında, nişanlısı Ryan ile başka bir kadın arasındaki samimi konuşmalar karşısında şok geçirdi. Kadının yazdığı “Seni özledim, seni seviyorum” cümlesiyle birlikte, her şey bir anda yıkıldı.

Tobi hemen Ryan’ı aradı. Ryan, sesi titreyerek durumu itiraf etti: başka bir kadınla aylardır konuştuğunu ve artık ondan uzak durmak istediğini söyleyince kadının intikam amacıyla Tobi’ye mesaj attığını anlattı.

O an Tobi için her şey bitmişti. Tüm düğün ve balayı masrafının çoğunu kendi cebinden karşılamıştı, ama artık hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Düğünü iptal etti ve ailesini arayarak her şeyi anlattı.

Her şeye rağmen hikâyesine umutla bakıyor.

Her şeye rağmen hikâyesine umutla bakıyor.

“Her felaketin bir nedeni var. Babamın hayalini gerçekleştirdim, o da benim yanımda oldu. Bu anı ikimiz de asla unutmayacağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın