Duygular Yükseliyor, Gerçekler Açığa Çıkıyor: Hasat Dolunayından En Çok Etkilenecek 3 Burç!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 16:40

Ekim ayı geldi, Terazi dönemi tam anlamıyla başladı ve bu hafta gökyüzünde Koç burcunda gerçekleşecek güçlü bir dolunay bizi bekliyor. Üstelik bu sıradan bir dolunay değil. “Süper Dolunay” olarak adlandırılan türden biri. Yani diğer dolunaylara göre daha parlak ve büyük görünecek. Aynı zamanda sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olduğu için “Hasat Dolunayı” adını taşıyor ve Ekim ayının “Avcı Dolunayı” olarak da biliniyor.

Dolunay, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 06:48’de tam olarak gerçekleşti. Her burç bu enerjiyi farklı şekilde hissedecek olsa da, gökyüzü bu kez özellikle üç burcu hedef alıyor.

Dolunaydan en çok etkilecek burçlar...

Koç Burcu

Bu kez sahne senin, Koç! Dolunay senin burcunda gerçekleştiği için tüm duyguların yüzeye çıkması kaçınılmaz. Ay, senin “benlik” ve “kimlik” alanında parlıyor; bu da seni, kendinle ilgili büyük farkındalıklara götürebilir.

Yılın ortasına gelmiş gibisin! Doğum günün civarında ektiğin tohumların şimdi nasıl filizlendiğini görüyorsun. Bu dolunay, eski alışkanlıklarını ve seni kısıtlayan inançlarını bırakman için mükemmel bir zaman. Kısacası, evren sana “önce sen” diyor.

Terazi Burcu

Doğum günü sezonunu kutluyor olabilirsin ama bu dolunay ilişkilerini gündeme getiriyor, Terazi. Çünkü Koç dolunayı tam karşıt burcunda, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında meydana geliyor.

Bu dönem, hayatındaki bazı ilişkilerin dengede olup olmadığını sorgulatabilir. Partnerinle ya da yakın çevrendeki biriyle bazı yüzleşmeler yaşaman mümkün. Aynı zamanda iş anlaşmaları veya hukuki süreçlerle ilgili kararlar alırken dikkatli olmanda fayda var.

Enerjini seni besleyen, huzur veren bağlara yönelt; artık sana yük olanları ise nazikçe bırakmanın zamanı geldi.

Yengeç Burcu

Kariyer cephesinde hareket var, Yengeç. Koç burcundaki dolunay, kariyer, hedefler ve toplumsal imaj alanında seni etkiliyor. Son dönemde iş hayatında baskı hissediyorsan, bu dolunay o baskıyı görünür hale getirebilir.

Ama endişelenme, çünkü bu aynı zamanda harekete geçmen için güçlü bir fırsat. Kendi sesini duyurmak, daha net bir yön çizmek veya seni artık tatmin etmeyen bir işi geride bırakmak için cesaret bulabilirsin.

Bazı Yengeçler içinse bu dolunay, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir projenin tamamlanması anlamına gelebilir. Ne olursa olsun, emeğinin karşılığını alma potansiyelin yüksek.

