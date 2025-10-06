Duygular Yükseliyor, Gerçekler Açığa Çıkıyor: Hasat Dolunayından En Çok Etkilenecek 3 Burç!

Ekim ayı geldi, Terazi dönemi tam anlamıyla başladı ve bu hafta gökyüzünde Koç burcunda gerçekleşecek güçlü bir dolunay bizi bekliyor. Üstelik bu sıradan bir dolunay değil. “Süper Dolunay” olarak adlandırılan türden biri. Yani diğer dolunaylara göre daha parlak ve büyük görünecek. Aynı zamanda sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olduğu için “Hasat Dolunayı” adını taşıyor ve Ekim ayının “Avcı Dolunayı” olarak da biliniyor.

Dolunay, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 06:48’de tam olarak gerçekleşti. Her burç bu enerjiyi farklı şekilde hissedecek olsa da, gökyüzü bu kez özellikle üç burcu hedef alıyor.

Dolunaydan en çok etkilecek burçlar...