Kişiliğimizi Şekillendiren 5 Temel Özellik: Büyük Beşli Kişilik Kuramı Nedir?

1. Dışadönüklük

Sosyal, konuşkan, enerjik ve insan ilişkilerinde aktif bireyleri tanımlar. Bu özelliği düşük olan içedönük kişiler ise daha mesafeli, sessiz ve kendi başına kalmaktan keyif alan bir yapıya sahiptir.

2. Nevrotiklik

Kaygı, stres ve duygusal dalgalanmalara yatkınlıkla ilgilidir. Bu boyutta yüksek puan alanlar daha hassas ve endişeli olurken, düşük puanlı bireyler daha dengeli ve sakin bir yapıya sahiptir.

3. Deneyime Açıklık

Yeniliklere, farklı fikirlere ve değişime açık olmayı ifade eder. Yaratıcılığı ve merakı temsil eder. Bu boyutta düşük olanlar ise geleneksel değerlere bağlı, tutucu ve yeni şeylere karşı mesafeli olabilirler.

4. Sorumluluk

Planlı, disiplinli ve hedef odaklı bireylerin baskın olduğu bir boyuttur. Bu özelliği düşük kişiler ise daha dağınık, sabırsız ve işleri erteleme eğilimindedir.

5. Uyumluluk

Hoşgörü, yardımseverlik ve empati bu faktörün temelini oluşturur. Uyumluluk düzeyi düşük bireyler daha şüpheci, rekabetçi ve zaman zaman inatçı davranabilirler.