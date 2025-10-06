O Yaşta Zirve Yapıyor: Erkeklerin Yaşa Göre Cinsellik Performans Süresi Ortaya Çıktı

Bu yaş grubunda süre birkaç dakikadan bir saate kadar değişebiliyor. 25-34 yaş aralığında ise ortalama 18,29 dakikaya ulaşarak zirve noktasına çıkıyor. Uzmanlara göre bu dönemde hem fiziksel güç hem de deneyim birleştiği için performans artıyor.