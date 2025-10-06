onedio
O Yaşta Zirve Yapıyor: Erkeklerin Yaşa Göre Cinsellik Performans Süresi Ortaya Çıktı

O Yaşta Zirve Yapıyor: Erkeklerin Yaşa Göre Cinsellik Performans Süresi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 19:19

Yeni yayımlanan bir araştırma, erkeklerin yaşlarına göre yatakta geçirdiği ortalama süreleri mercek altına aldı. Bulgulara göre süre, genç yaşlarda daha uzun seyrederken, yaş ilerledikçe belirgin biçimde azalıyor. Uzmanlar, performansın yalnızca süreye bağlı olmadığını, iletişim ve uyumun da cinsel tatmin üzerinde büyük rol oynadığını vurguluyor.

İşte detaylar...

Yeni yayımlanan bir araştırma, erkeklerin yaşlarına göre yatakta geçirdiği ortalama süreleri gün yüzüne çıkardı.

T24'ün haberine göre, genç yaşlarda daha uzun süren performanslar, yaş ilerledikçe belirgin şekilde azalıyor.

Araştırmada, 18-24 yaş arası erkeklerin ortalama seks süresinin 16,14 dakika olduğu belirtiliyor.

Araştırmada, 18-24 yaş arası erkeklerin ortalama seks süresinin 16,14 dakika olduğu belirtiliyor.

Bu yaş grubunda süre birkaç dakikadan bir saate kadar değişebiliyor. 25-34 yaş aralığında ise ortalama 18,29 dakikaya ulaşarak zirve noktasına çıkıyor. Uzmanlara göre bu dönemde hem fiziksel güç hem de deneyim birleştiği için performans artıyor.

35-44 yaş aralığında ortalama süre 17,40 dakikaya düşerken, 45-54 yaş grubunda 14,14 dakikaya kadar geriliyor.

35-44 yaş aralığında ortalama süre 17,40 dakikaya düşerken, 45-54 yaş grubunda 14,14 dakikaya kadar geriliyor.

55-64 yaş arası için ortalama 11,30 dakika, 65 yaş ve üzerindeyse yalnızca 8,15 dakika olarak ölçülmüş. Uzmanlar bu düşüşün hormonal değişiklikler, sağlık problemleri ve fiziksel dayanıklılıktaki azalma gibi faktörlerle bağlantılı olduğunu söylüyor.

Cinsel sağlık uzmanı Sarah Mulindwa, 20’li yaşların sonu ile 30’lu yaşların başında performansın zirve yaptığını, sonrasında ise kademeli bir düşüş yaşandığını belirtiyor.

Mulindwa’ya göre genç yaşlarda uyarılma hızlı gerçekleşse de toparlanma süresi kısa olduğundan genel dayanıklılık daha uzun olabiliyor.

T24'ün aktardığına göre, araştırmada yalnızca sürenin değil, ilişkinin kalitesinin de cinsel tatmin açısından belirleyici olduğu vurgulandı. Uzmanlar; iletişim, ön sevişme ve duygusal bağın da en az süre kadar önemli olduğunun altını çiziyor.

