O Yaşta Zirve Yapıyor: Erkeklerin Yaşa Göre Cinsellik Performans Süresi Ortaya Çıktı
Yeni yayımlanan bir araştırma, erkeklerin yaşlarına göre yatakta geçirdiği ortalama süreleri mercek altına aldı. Bulgulara göre süre, genç yaşlarda daha uzun seyrederken, yaş ilerledikçe belirgin biçimde azalıyor. Uzmanlar, performansın yalnızca süreye bağlı olmadığını, iletişim ve uyumun da cinsel tatmin üzerinde büyük rol oynadığını vurguluyor.
İşte detaylar...
Yeni yayımlanan bir araştırma, erkeklerin yaşlarına göre yatakta geçirdiği ortalama süreleri gün yüzüne çıkardı.
Araştırmada, 18-24 yaş arası erkeklerin ortalama seks süresinin 16,14 dakika olduğu belirtiliyor.
35-44 yaş aralığında ortalama süre 17,40 dakikaya düşerken, 45-54 yaş grubunda 14,14 dakikaya kadar geriliyor.
Cinsel sağlık uzmanı Sarah Mulindwa, 20’li yaşların sonu ile 30’lu yaşların başında performansın zirve yaptığını, sonrasında ise kademeli bir düşüş yaşandığını belirtiyor.
