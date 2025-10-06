onedio
"Her Kuşun Eti Yenmez" Diyerek Kuş Kılığına Giren TikTok Kullanıcıları Güldürdü

Metehan Bozkurt
06.10.2025 - 22:29

Yıllar önce çıkan Ben Fero’nun Bitmiyor şarkısı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Özellikle “Her kuşun eti yenmez” dizesi, kullanıcıların yaratıcılığıyla kısa sürede viral hale geldi. Pek çok kişi kuş temalı paylaşımlarla adeta bu dizeleri canlandırırken, şarkı da yeniden popülerlik kazandı.

İşte o videolar:

Kullanıcılar TikTok'ta farklı akımlara imza atmaya devam ediyor.

Bu sefer de yıllar önce çıkan Ben Fero'nun Bitmiyor şarkısı tekrardan hortladı.

Kullanıcılar, 'Her kuşun eti yenmez' dizelerini kuş rolüne girerek adeta yaşadı. Siz neler düşünüyorsunuz?

