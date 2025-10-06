Gözaltına Alınmıştı: İklim Aktivisti Greta Thunberg, Sınır Dışı Edildiği Yunanistan'da Açıklama Yaptı

İklim aktivisti Greta Thunberg, Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla katıldığı Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail tarafından gözaltına alınmış akabinde de Yunanistan'a sınır dışı edilmişti. Atina'da destekçileri tarafından karşılanan Thunberg, burada yaptığı açıklamada “Bana yapılan kötü muamele ve zulümden uzun uzun bahsedebilirdim, ama esas hikaye bu değil. İsrail soykırımı, yıkımı hızlandırdı; gözümüzün önünde bir halkı yok etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.
Greta Thunberg, Yunanistan’da yaptığı açıklamada Gazze ve İsrail konusuna dikkat çekti.
