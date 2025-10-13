Hurda Teşviki ÖTV İndirimi 2025 Ne Zaman Başlayacak? ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi?
Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü Hurda Teşvik Yasası ve sıfır araç ÖTV indiriminde. 2025 yılında uzun süredir gündemde olan hurda teşviki yasasıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Öte yandan yeni araç alımlarına yönelik hazırlanan 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da hayata geçiyor. Program kapsamında kriterleri karşılayan kişiler ÖTV indiriminden yararlanabilecek. İlk Arabam desteğiyle ÖTV indirimi ve kredi imkanı sunulacak.
Peki hurda indirimi başladı mı, araçlarda devlet desteği başvuruları ne zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 Hurda Teşvik Yasası Ne Zaman Çıkacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?
İlk Arabam Başvuru Şartları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın