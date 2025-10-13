onedio
Hurda Teşviki ÖTV İndirimi 2025 Ne Zaman Başlayacak? ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi?

Hurda Teşviki ÖTV İndirimi 2025 Ne Zaman Başlayacak? ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi?

13.10.2025 - 08:43

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü Hurda Teşvik Yasası ve sıfır araç ÖTV indiriminde. 2025 yılında uzun süredir gündemde olan hurda teşviki yasasıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Öte yandan yeni araç alımlarına yönelik hazırlanan 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” da hayata geçiyor. Program kapsamında kriterleri karşılayan kişiler ÖTV indiriminden yararlanabilecek. İlk Arabam desteğiyle ÖTV indirimi ve kredi imkanı sunulacak. 

Peki hurda indirimi başladı mı, araçlarda devlet desteği başvuruları ne zaman?

2025 Hurda Teşvik Yasası Ne Zaman Çıkacak?

2025 Hurda Teşvik Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin gözü hurda araç ÖTV indiriminde. Hurda Teşvik Yasası, 2025 yılının ilk günlerinden bu yana sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Hurda teşviki ÖTV indirimi ile henüz arabası olmayan ancak hurda desteğinden yararlanmak isteyenlere bir fırsat sunulacağı düşünülüyor. 

Hurda Teşvik Yasası'na dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Hurda Teşvik Yasası henüz Meclis'ten geçmedi ancak vatandaşların sıfır otomobile ulaşmasını kolaylaştıracak farklı uygulamalar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' oldu.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı Nedir?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı kapsamında 3 veya daha çok çocuğu olan aileler uygun ödeme koşullarıyla sıfır otomobil sahibi olabilecek. Program özellikle düşük gelirli gruplara uzun vadeli satın alma imkanı sağlayacak. İlk otomobil desteği, sıfır otomobil alımında geçerli olacak ve otomobillerde 'yerlilik' yüzdesi aranacak. 

İlk otomobil desteği kapsamında 'Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak' amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere kolaylıklar sağlanacak.

İlk Arabam Başvuru Şartları

İlk Arabam Başvuru Şartları

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın detayları henüz belli olmadı. Ancak İlk Arabam programında verilecek destek kapsamında araçlarda belirli oranda yerlilik yüzdesi aranacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da geçerli olacağı düşünülüyor.

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nın geçerli olabileceği yerli üretim olan araba modelleri:

  • Togg T10X ve T10F

  • Fiat Egea

  • Fiat Fiorino

  • Ford Transit

  • Hyundai i10

  • Hyundai i20

  • Hyundai Bayon

  • Renault Clio

  • Renault Megane Sedan

  • Toyoto Corolla

