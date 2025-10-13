Hurda Teşviki ÖTV İndirimi 2025 Ne Zaman Başlayacak? ÖTV İndirimi Meclis'ten Geçti mi?

Sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin gözü hurda araç ÖTV indiriminde. Hurda Teşvik Yasası, 2025 yılının ilk günlerinden bu yana sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Hurda teşviki ÖTV indirimi ile henüz arabası olmayan ancak hurda desteğinden yararlanmak isteyenlere bir fırsat sunulacağı düşünülüyor.

Hurda Teşvik Yasası'na dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Hurda Teşvik Yasası henüz Meclis'ten geçmedi ancak vatandaşların sıfır otomobile ulaşmasını kolaylaştıracak farklı uygulamalar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' oldu.