Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseliyor: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Yatırımcılar sık sık bankaların mevduat faizlerini araştırıyor. Bankaların faiz oranları ise genellikle yüzde 30 ila 50 arasında değişiyor. Ekim ayı itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları belli oldu. Peki bu oranlarla 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oluyor?

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?