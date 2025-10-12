onedio
Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseliyor: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseliyor: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 11:33

Yatırımcılar sık sık bankaların mevduat faizlerini araştırıyor. Bankaların faiz oranları ise genellikle yüzde 30 ila 50 arasında değişiyor. Ekim ayı itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları belli oldu. Peki bu oranlarla 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oluyor?

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Bankaların Mevduat Faiz Oranları 2025

Bankaların Mevduat Faiz Oranları 2025

Vadeli mevduat hesabı vatandaşların tasarruf etme, faiz kazanabilme ve yatırım yapma amacıyla kullandığı bir bankacılık hizmetidir. Bu hesabınıza yatıracağınız para, belirlediğiniz vade süresi boyunca, faiz kazanır. Ancak kazanacağınız faiz, bankanın belirlediği oranlar doğrultusundadır. 

Vadeniz dolduğunda, hem anapara hem de faiz getirisi, gerekli vergiler kesilerek elinize geçer. Ülkemizde hizmet veren tüm bankalarda vadeli hesap açabilirsiniz. Hesap açarken vade süresini de siz belirlersiniz. Vade süresine göre belirlenen faiz oranı da bankalara ve dönemlere göre değişiklik gösterir. ,Ekim 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faizleri yüzde 48’e kadar yükseliyor.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 42.5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.739,73 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.101,37 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 43.5

Net Kazanç: 31.463,02₺

Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02₺

  • Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 31.824,66 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 27.484,93 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 26.531,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29.376,25 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.376,25 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 27.050,96 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29.376,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 29.458,57 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL

  • Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 34.717,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
