Borsa Çöktü, Kriptolar Dibi Gördü: Dün 13 Dakikada Piyasada Neler Yaşandı?

Kripto dostu başkan Trump'ın varlığı piyasayı bugüne kadar hayli cesaretlendirdi.

10 Ekim’deki büyük çöküşün fitili, geçen yılın sonunda Bitcoin’in 100 bin doları aşmasıyla ateşlendi. Lider kripto para yeni rekorlar kırarken, uzun süredir durağan seyreden altcoin piyasasında da hareketlilik başladı. Kripto dostu politikalarıyla öne çıkan Donald Trump’ın hem piyasalara açık desteği hem de kendisi ve eşi adına çıkardığı coinler, yatırımcıların ilgisini daha da körükledi.

Zaten her dört yılda bir yaşandığına inanılan boğa sezonu beklentisi, sosyal medyada “tarihin en büyük altcoin patlaması” söylemleriyle büyüdü. Kripto fenomenlerinin yarattığı bu FOMO (treni kaçırma korkusu) dalgası kısa sürede milyonları sardı. Çöküşten yalnızca iki gün önce Binance’in kurucusu CZ’nin “Ekosistemin devamı için altcoin sezonu kaçınılmaz” açıklaması ise, büyük fırtına öncesi son kıvılcım oldu.