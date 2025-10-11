onedio
Borsa Çöktü, Kriptolar Dibi Gördü: Dün 13 Dakikada Piyasada Neler Yaşandı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 18:08

Zenginlik hayaliyle yatırım yapan milyonlarca kişi, 10 Ekim gecesi sadece 13 dakika içinde tüm birikimlerini kaybetti. Kripto piyasalarında yaşanan bu ani çöküş, tarihin en büyük dijital finans felaketi olarak kayıtlara geçti. 1,9 milyon hesaptan toplam 20 milyar dolar adeta buharlaştı. Piyasalar panik satışlarla kilitlenirken, yatırımcılar ekran başında çaresizce izledi. Gazete Oksijen’den Uğur Koçbaş’ın haberi, dün gecenin perde arkasındaki çarpıcı detayları ortaya çıkardı. 

Kaynak - Oksijen

Uğur Koçbaş, bugün tarihi yıkımla sonuçlanan 13 dakikayı Gazete Oksijen'de yazdı.

Kripto dostu başkan Trump'ın varlığı piyasayı bugüne kadar hayli cesaretlendirdi. 

10 Ekim’deki büyük çöküşün fitili, geçen yılın sonunda Bitcoin’in 100 bin doları aşmasıyla ateşlendi. Lider kripto para yeni rekorlar kırarken, uzun süredir durağan seyreden altcoin piyasasında da hareketlilik başladı. Kripto dostu politikalarıyla öne çıkan Donald Trump’ın hem piyasalara açık desteği hem de kendisi ve eşi adına çıkardığı coinler, yatırımcıların ilgisini daha da körükledi.

Zaten her dört yılda bir yaşandığına inanılan boğa sezonu beklentisi, sosyal medyada “tarihin en büyük altcoin patlaması” söylemleriyle büyüdü. Kripto fenomenlerinin yarattığı bu FOMO (treni kaçırma korkusu) dalgası kısa sürede milyonları sardı. Çöküşten yalnızca iki gün önce Binance’in kurucusu CZ’nin “Ekosistemin devamı için altcoin sezonu kaçınılmaz” açıklaması ise, büyük fırtına öncesi son kıvılcım oldu.

Koçbaş, gençlerdeki zengin olma arzusuna değinirken şu hatırlatmayı yapıyor: 

'Bakın rüya kelimesini özellikle kullanıyorum. Kumarhanelerde slot makinesi başına oturup zengin olmanın da bir rüya olduğunu herhalde kabul edersiniz. Çünkü şu bilinen bir gerçektir ki kumarhaneler günlük cirolarının yaklaşık yüzde 15’ini oynayanlara dağıtır. Yani kasa her zaman kazanır. Peki kaldıraçlı işlemlerde durum ne? Son verilere göre kriptoda 5x-10x-20x benzeri yani parasının kat kat fazlasıyla riskli future işlem yapanlar arasında kazanç oranı yüzde 13. Yani kumarhaneden bile daha riskli olan bir piyasadan bahsediyoruz.'

Uğur Koçbaş, merkeziyetsiz olarak lanse edilen kripto piyasasının son halinde bunun da gerçekliğini kalmadığını dile getirdi: 

'Aslında merkeziyetsizlik iddiası büyük bir illüzyon. Evet kripto para dünyasının kralı Bitcoin, finansal sistemlere meydan okuyan bir devrim olarak doğdu. 2008 küresel finansal krizinin küllerinden yükselen bu dijital varlık, sadece bir para birimi değil, merkezi olmayan bir özgürlük manifestosu haline geldi.

Bu görüşün savunucuları, kriptoyu kimsenin kontrol etmediğini, tamamen kod ve topluluktan oluştuğunu, manipülasyona karşı bağışık olduğunu iddia ediyor. Gerçekte ise durum farklı. Kriptonun çoğu merkezi kontrol noktalarına dayanıyor. Binance gibi borsalar işlem hacminin %90'ından fazlasını yönetiyor, madencilik birkaç havuz tarafından domine ediliyor (örneğin, dört havuz Bitcoin'in hash oranının %75'ini kontrol ediyor).“Merkezi olmayan” protokollerde bile genellikle kurucular büyük miktarda token stoğuna sahip ve bu durum kararları merkezileştiriyor.'

Trump'ın Çin'e getirdiği vergiyle fitillenen sürece kadar yatırımcılara piyasa da adeta 'gel gel' yaptı ve yatırımcılar büyük hayallerle beklenen boğa için hazırlık yaptı. Yazar Koçbaş bu durumu da şu sözlerle dile getirdi: 

'İşte 10 Ekim gecesi belki de bu merkeziyetsizlik inancını çökerten gece oldu. Aylarca “altcoin sezonu geliyor” diyerek piyasaya çağırılanlar, Bitcoin yükselirken altcoinler de onu takip edecek beklentisiyle kaldıraçlı pozisyon alanlar, ‘faiz indirimi geldi artık bundan sonra parabolik yükselişler olacak’ diyerek tüm birikimini buraya aktaranlara “merkez” büyük bir hayat dersi verdi. Binance başta olmak üzere kriptoyu kontrol eden borsalar zenginlik hayali kuranları sadece 13 dakikada grafikte ‘testere hareketi’ denilen hamleyle ‘avladı’, kazanan yine kasa oldu.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
