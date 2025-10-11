Borsa Çöktü, Kriptolar Dibi Gördü: Dün 13 Dakikada Piyasada Neler Yaşandı?
Zenginlik hayaliyle yatırım yapan milyonlarca kişi, 10 Ekim gecesi sadece 13 dakika içinde tüm birikimlerini kaybetti. Kripto piyasalarında yaşanan bu ani çöküş, tarihin en büyük dijital finans felaketi olarak kayıtlara geçti. 1,9 milyon hesaptan toplam 20 milyar dolar adeta buharlaştı. Piyasalar panik satışlarla kilitlenirken, yatırımcılar ekran başında çaresizce izledi. Gazete Oksijen’den Uğur Koçbaş’ın haberi, dün gecenin perde arkasındaki çarpıcı detayları ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur Koçbaş, bugün tarihi yıkımla sonuçlanan 13 dakikayı Gazete Oksijen'de yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kumarhaneden bile riskli sistem... Kazanma ihtimali kumarhanede %15, kaldıraçta %13...
Merkeziyetsizlik artık bir illüzyon...
"Hayal kuranlar avlandı, kasa yine kazandı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın