Trump'ın Çin'e Uyguladığı %100 Vergi Kararı Sonrası ABD'de Borsa ve Kripto Çöktü: Binance Hata Veriyor
New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın nadir toprak elementlerinin ihracatına sınırlama getirmesi ve Çin ürünlerine uygulanacak tarifelerde artış sinyali vermesi sonrası haftayı sert kayıpla kapattı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 800 puanın üzerinde değer yitirdi.
800 puan üzeri değer kaybı var.
Kripto piyasalarında da büyük kayıplar var.
Borsadaki değer kaybı telafi edilemez boyutlara gidiyor.
