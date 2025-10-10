onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Trump'ın Çin'e Uyguladığı %100 Vergi Kararı Sonrası ABD'de Borsa ve Kripto Çöktü: Binance Hata Veriyor

Trump'ın Çin'e Uyguladığı %100 Vergi Kararı Sonrası ABD'de Borsa ve Kripto Çöktü: Binance Hata Veriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 00:50

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın nadir toprak elementlerinin ihracatına sınırlama getirmesi ve Çin ürünlerine uygulanacak tarifelerde artış sinyali vermesi sonrası haftayı sert kayıpla kapattı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 800 puanın üzerinde değer yitirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

800 puan üzeri değer kaybı var.

800 puan üzeri değer kaybı var.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,90 düşüşle 45.479,60 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalarak 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi. Dow Jones ve Nasdaq, gün boyu süren satışlarla 800 puanın üzerinde değer kaybetti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, piyasalarda olumsuz hava yaratmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in nadir toprak elementlerinin üretim ve ihracatına kısıtlamalar getirmeyi planladığını ve bazı ülkelere bununla ilgili mektuplar gönderdiğini duyurdu.

Kripto piyasalarında da büyük kayıplar var.

Kripto piyasalarında da büyük kayıplar var.

Birçok üründe büyük kayıplar yaşanırken kripto alım satım uygulaması olan Binance ise kullanıcıları hatayla karşıladı. Kullanıcılar bakiyelerini göremiyor, alım satım yapamıyor. Kilitlenen Binance sistemi kullanıcıları daha da paniğe sevk ediyor.

Borsadaki değer kaybı telafi edilemez boyutlara gidiyor.

Borsadaki değer kaybı telafi edilemez boyutlara gidiyor.

Birçok köklü şirket, piyasanın dibi gördüğü borsada kırmızı yakarken, çok az firma yeşil kalmayı başarabildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
umut

İlerleyen yıllarda Amerika'nın çöküşünü Çin'in yükselişini göreceğiz.

jjinggu

Çok yakın zamanda

Mubeyyen Torun

Sebep Trump mı?🤣🤣🤣

Mubeyyen Torun

Trump Çin ile uğraşmayı bırakıp kendi borsasına sahip çıksın