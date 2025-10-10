Trump'ın Çin'e Uyguladığı %100 Vergi Kararı Sonrası ABD'de Borsa ve Kripto Çöktü: Binance Hata Veriyor

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,90 düşüşle 45.479,60 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalarak 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi. Dow Jones ve Nasdaq, gün boyu süren satışlarla 800 puanın üzerinde değer kaybetti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, piyasalarda olumsuz hava yaratmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in nadir toprak elementlerinin üretim ve ihracatına kısıtlamalar getirmeyi planladığını ve bazı ülkelere bununla ilgili mektuplar gönderdiğini duyurdu.