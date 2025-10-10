İspanya'nın Kırsal Bölgelerine Taşınanlara Her Ay Maaş Verilecek
İspanya, kırsal bölgelerde azalan nüfusu artırmak amacıyla dijital göçebeler, girişimciler ve aileler için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde hayata geçirilen teşvik programları kapsamında, uzaktan çalışanlara hem nakit destek hem de aylık ödeme imkânı sağlanıyor. Bu adımla, nüfusu azalan köylerin yeniden canlanması ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Extramadura'da 15 bin euroya kadar destek var.
Ponga'ya taşınanlara 3 bin euro verilecek.
Çocuklu ailelere destek veriliyor.
