İspanya'nın Kırsal Bölgelerine Taşınanlara Her Ay Maaş Verilecek

Hakan Karakoca
10.10.2025 - 22:51

İspanya, kırsal bölgelerde azalan nüfusu artırmak amacıyla dijital göçebeler, girişimciler ve aileler için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde hayata geçirilen teşvik programları kapsamında, uzaktan çalışanlara hem nakit destek hem de aylık ödeme imkânı sağlanıyor. Bu adımla, nüfusu azalan köylerin yeniden canlanması ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak

Extramadura'da 15 bin euroya kadar destek var.

Kırsal kalkınmada öne çıkan bölgelerden Extremadura, uzaktan çalışanlara 15.000 avroya kadar hibe desteği sağlıyor. Bu programdan yararlanmak isteyenlerin en az iki yıl boyunca bölgede ikamet etme şartını yerine getirmesi gerekiyor. Hem dijital göçebeler hem de kendi işini kurmak isteyen girişimciler için hazırlanan bu destek, bölge ekonomisine yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

Ponga'ya taşınanlara 3 bin euro verilecek.

İspanya’nın kuzeybatısında yer alan Ponga kasabası, nüfusunu artırmak için ilgi çekici bir teşvik programı başlattı. Kasabaya yerleşenlere yaklaşık 2.600 sterlin (yaklaşık 2.971 avro) destek ödemesi yapılırken, bölgede doğan her bebek için ayrıca ek hibe veriliyor. Bu uygulamayla kasabanın genç nüfusunun artması ve köy yaşamının yeniden canlanması amaçlanıyor.

Çocuklu ailelere destek veriliyor.

Galiçya bölgesinde bulunan Rubia köyü, özellikle çocuklu aileleri bölgeye çekmeyi hedefleyen bir program uyguluyor. Yerel okulların sayısını artırmak ve eğitim yaşamını canlı tutmak için ailelere her ay 150 avro destek ödemesi yapılıyor. Bu teşvik sayesinde hem köydeki eğitim kurumlarının kapanmasının önüne geçilmesi hem de bölgedeki yaşamın sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

