İspanya'nın Kırsal Bölgelerine Taşınanlara Her Ay Maaş Verilecek

Kırsal kalkınmada öne çıkan bölgelerden Extremadura, uzaktan çalışanlara 15.000 avroya kadar hibe desteği sağlıyor. Bu programdan yararlanmak isteyenlerin en az iki yıl boyunca bölgede ikamet etme şartını yerine getirmesi gerekiyor. Hem dijital göçebeler hem de kendi işini kurmak isteyen girişimciler için hazırlanan bu destek, bölge ekonomisine yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor.