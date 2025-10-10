onedio
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Düzenlenecek Koşu Nedeniyle Trafiğe Kapalı Olacak

Hakan Karakoca
10.10.2025 - 22:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek koşu etkinliği nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların belirlendiğini ve vatandaşların bu yolları kullanmamalarını söyledi. Etkinlik boyunca trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı da yetkili makamlar tarafından ifade edildi.

Beşiktaş'ta düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada kapanacak yolları ve alternatiflerini duyurdu: 

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi.

