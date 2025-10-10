İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Düzenlenecek Koşu Nedeniyle Trafiğe Kapalı Olacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek koşu etkinliği nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların belirlendiğini ve vatandaşların bu yolları kullanmamalarını söyledi. Etkinlik boyunca trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı da yetkili makamlar tarafından ifade edildi.
Beşiktaş'ta düzenlenecek koşu nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.
