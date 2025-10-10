onedio
İsmail Küçükkaya TV100'den Çıkarıldığını Rasim Ozan Kütahyalı'dan Öğrendi

Dilara Şimşek
10.10.2025 - 21:33

TV100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Kısa süre önce Halk TV’den ayrılıp TV100’e geçen İsmail Küçükkaya hakkındaki bu hamle şok etkisi yarattı. Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber TV’de Küçükkaya’nın işten çıkarılmasına dair dikkat çeken açıklama yaptı. ROK, Küçükkaya’nın işten çıkarıldığını ilk kendisinden öğrendiğini ileri sürdü.

İsmail Küçükkaya TV100'den neden ayrıldı?

Halk TV'de yaklaşık üç senedir 'Yeni Bir Sabah' programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, kısa süre önce kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. TV100'e geçen İsmail Küçükkaya'dan izleyiciyi şoke eden bir haber geldi. TV100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'yi işten çıkardığı ileri sürüldü. Her iki isminden bir açıklama gelmezken Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken iddia geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı: "İsmail Küçükkaya ilk benden duydu."

Lider Haber TV'de açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, TV100 ve İsmail Küçükkaya ile ilgili konuştu. ROK, X hesabından yaptığı açıklamada 'Tv100’ün İsmail Küçükkaya ile ayrılığını ilk kez medyada ben söyledim bu videoda… Saat 15.53 gibi ayrılığı öğrendim ve Küçükkaya’yı aradım. İsmail galiba ilk kez benden duydu çünkü şaşkınlıkla karşıladı, teyit etmedi. 'Ben arayacağım seni abi' dedi...' ifadelerini kullandı.

ROK'un o iddiaları şöyle:

