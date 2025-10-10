İsmail Küçükkaya TV100'den Çıkarıldığını Rasim Ozan Kütahyalı'dan Öğrendi

Lider Haber TV'de açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, TV100 ve İsmail Küçükkaya ile ilgili konuştu. ROK, X hesabından yaptığı açıklamada 'Tv100’ün İsmail Küçükkaya ile ayrılığını ilk kez medyada ben söyledim bu videoda… Saat 15.53 gibi ayrılığı öğrendim ve Küçükkaya’yı aradım. İsmail galiba ilk kez benden duydu çünkü şaşkınlıkla karşıladı, teyit etmedi. 'Ben arayacağım seni abi' dedi...' ifadelerini kullandı.