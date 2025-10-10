İsmail Küçükkaya TV100'den Çıkarıldığını Rasim Ozan Kütahyalı'dan Öğrendi
TV100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Kısa süre önce Halk TV’den ayrılıp TV100’e geçen İsmail Küçükkaya hakkındaki bu hamle şok etkisi yarattı. Rasim Ozan Kütahyalı, Lider Haber TV’de Küçükkaya’nın işten çıkarılmasına dair dikkat çeken açıklama yaptı. ROK, Küçükkaya’nın işten çıkarıldığını ilk kendisinden öğrendiğini ileri sürdü.
İsmail Küçükkaya TV100'den neden ayrıldı?
Rasim Ozan Kütahyalı: "İsmail Küçükkaya ilk benden duydu."
