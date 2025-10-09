onedio
Medyada Şoke Eden Gelişme: TV100’de İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile Yollar Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2025 - 19:29 Son Güncelleme: 09.10.2025 - 19:32

Medya dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. tv100 sabah kuşağında köklü değişiklik kararı alarak “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırıldı; İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki kanalla yollarını ayırdı.

İsmail Küçükkaya henüz daha geçen haftalarda TV100 ile anlaşmıştı. Yeni programı 29 Eylül’de başlamıştı.

tv100 ekranlarında sabah kuşağında önemli bir değişim yaşandı. Kanal yönetimi, “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırma kararı aldı. Bu kararın ardından, “Yenigün” programının sunucusu İsmail Küçükkaya ve “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

tv100’ün “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikasında yeni bir döneme giriliyor. Edinilen bilgilere göre, hafta içi her sabah 08.00 - 10.00 saatleri arasında yayınlanan “Yenigün” ve 10.00 - 12.00 saatleri arasında ekrana gelen “Para Manşet” programlarının sona ermesi, kanalın sabah kuşağında köklü bir değişimin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Gündem Editörü
