Mersin’de Sahile Vurduktan Sonra Toprağa Gömülen 14 Metrelik Fin Balinasının İskeleti Yeniden Çıkarılıyor
Mersin'de 2021'de sahile vurduktan sonra gömülen 14 metrelik Fin balinası iskeletinin bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere topraktan çıkarılma işlemi sürüyor. Üniversite tarafından 4 yıl önce Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen Fin balinasına ait iskeletin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla hazırlanan 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamındaki kazı çalışmaları devam ediyor.
Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek!
İki gün içinde iskeletin tamamı topraktan çıkarılacak
