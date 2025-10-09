Neredeyse Çarpıyordu: Dünya'yı Kıl Payı Sıyıran Asteroit Ancak 5 Saat Sonra Fark Edildi
Geçtiğimiz hafta Dünya, neredeyse Uluslararası Uzay İstasyonu kadar yakın bir mesafeden geçen küçük bir asteroitin yanından geçti. 2025 TF adı verilen bu gök taşı, 1 Ekim’de Antarktika üzerinden saatte binlerce kilometre hızla ilerledi. Yaklaşık 428 kilometre irtifada seyreden asteroit, ISS’in 370-460 kilometre arasındaki yörüngesiyle neredeyse aynı seviyedeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asteroit, Dünya’ya en yakın geçişini 1 Ekim’de yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpsaydı zarar vermeyecekti.
2087 yılında bir kez daha geçecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın