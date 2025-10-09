onedio
Neredeyse Çarpıyordu: Dünya'yı Kıl Payı Sıyıran Asteroit Ancak 5 Saat Sonra Fark Edildi

Neredeyse Çarpıyordu: Dünya'yı Kıl Payı Sıyıran Asteroit Ancak 5 Saat Sonra Fark Edildi

09.10.2025 - 18:10

Geçtiğimiz hafta Dünya, neredeyse Uluslararası Uzay İstasyonu kadar yakın bir mesafeden geçen küçük bir asteroitin yanından geçti. 2025 TF adı verilen bu gök taşı, 1 Ekim’de Antarktika üzerinden saatte binlerce kilometre hızla ilerledi. Yaklaşık 428 kilometre irtifada seyreden asteroit, ISS’in 370-460 kilometre arasındaki yörüngesiyle neredeyse aynı seviyedeydi.

Asteroit, Dünya'ya en yakın geçişini 1 Ekim'de yaptı.

Asteroit, Dünya’ya en yakın geçişini 1 Ekim’de yaptı.

Asteroit 2025 TF, 1 Ekim Çarşamba günü saat 00.47’de Antarktika semalarından geçti. Yaklaşık 428 kilometre yükseklikte ilerleyen gök taşı, ISS’in yörüngesine girdi ve sadece 2020 yılında 368 kilometre mesafeden geçen 2020 VT4 adlı asteroitten sonra ikinci sırada yer aldı.

Bu yakın temas, kayıtlara geçen ikinci en yakın temassız gök taşı olayı olarak tarihe geçti.

Çarpsaydı zarar vermeyecekti.

Çarpsaydı zarar vermeyecekti.

Neyse ki 2025 TF’nin Dünya’ya çarpması halinde ciddi bir tehlike oluşturmayacağı açıklandı. 1 ila 3 metre çapında olduğu belirlenen bu küçük kaya parçası, atmosfere girseydi yalnızca parlak bir ateş topu oluşturacak ve muhtemelen birkaç küçük meteor parçası bırakacaktı.

Ancak asıl dikkat çekici nokta, bu göktaşının geçtikten sonra fark edilmesiydi. Arizona’daki Kitt Peak-Bok Gözlemevi, Dünya’ya en yakın geçişin üzerinden yaklaşık altı saat geçtikten sonra 06.36’da ilk raporu geçti. Ardından Catalina Sky Survey verilerinde cismin, en yakın geçişten sadece iki saat sonra görüntülendiği tespit edildi.

2087 yılında bir kez daha geçecek.

2087 yılında bir kez daha geçecek.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından yapılan hesaplamalara göre 2025 TF, gelecekte Dünya’ya bir kez daha yaklaşacak. Ancak bu kez mesafe çok daha fazla olacak. 

Tahminlere göre asteroit, 2087 yılında yeniden yörüngemize girecek fakat yalnızca 8 milyon kilometreye kadar yaklaşacak. Bu da Ay’ın Dünya’ya uzaklığının yaklaşık 21 katı.

