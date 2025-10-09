Neredeyse Çarpıyordu: Dünya'yı Kıl Payı Sıyıran Asteroit Ancak 5 Saat Sonra Fark Edildi

Neyse ki 2025 TF’nin Dünya’ya çarpması halinde ciddi bir tehlike oluşturmayacağı açıklandı. 1 ila 3 metre çapında olduğu belirlenen bu küçük kaya parçası, atmosfere girseydi yalnızca parlak bir ateş topu oluşturacak ve muhtemelen birkaç küçük meteor parçası bırakacaktı.

Ancak asıl dikkat çekici nokta, bu göktaşının geçtikten sonra fark edilmesiydi. Arizona’daki Kitt Peak-Bok Gözlemevi, Dünya’ya en yakın geçişin üzerinden yaklaşık altı saat geçtikten sonra 06.36’da ilk raporu geçti. Ardından Catalina Sky Survey verilerinde cismin, en yakın geçişten sadece iki saat sonra görüntülendiği tespit edildi.