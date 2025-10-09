onedio
İnşaat Kazısında Hazine Buldular: 3000 Yıllık Bronz Çağı Sırrı Ortaya Çıktı!

İnşaat Kazısında Hazine Buldular: 3000 Yıllık Bronz Çağı Sırrı Ortaya Çıktı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2025 - 18:10

İskoçya'nın Rosemarkie köyünde gerçekleştirilen bir konut inşaatı kazısı, sıradan bir yapı alanını Avrupa arkeolojisi için olağanüstü öneme sahip bir keşif merkezine dönüştürdü. Kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 3000 yıllık Bronz Çağı'na ait, son derece iyi korunmuş bir gömü gün yüzüne çıkarıldı. Bulunana hazinede halkalı süs eşyaları, metal işçiliği kalıntıları ve çeşitli süsleme parçaları yer alıyor.

Kaynak: https://archaeologymag.com/2025/09/se...
İskoçya'da yapılan bir inşaat çalışması sırasında 3000 yıllık hazine bulundu.

İskoçya'da yapılan bir inşaat çalışması sırasında 3000 yıllık hazine bulundu.

Rosemarkie'de bulunan gömü, toplam dokuz adet el yapımı eserden oluşuyor. Bu buluntular arasında halkalı süs eşyaları, metal işçiliği kalıntıları ve çeşitli süsleme parçaları yer alıyor. Arkeologlar, özellikle halkalı süs eşyasını, İskoçya'da bugüne dek ortaya çıkarılan en karmaşık Bronz Çağı örneği olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar, bu eserlerin yalnızca maddi bir değer taşımadığını, aynı zamanda o dönemdeki metal işçiliğinin ulaştığı teknik ve kültürel düzeyi gözler önüne serdiğini vurguluyor.

Ritüel gömü: Bir daha geri dönülemeyen emanet!

Ritüel gömü: Bir daha geri dönülemeyen emanet!

Detaylı araştırmalar, hazinenin tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde toprağa gömüldüğünü ortaya koydu. Arkeologlar, eserlerin sahipleri tarafından dini veya törensel amaçlarla saklandığını, ancak çeşitli nedenlerle bu emanetleri geri almaya fırsat bulamadıklarını tahmin ediyor.

Bu büyüleyici keşif, ilk olarak 2021 yılında yapılmış olsa da, bilimsel analizler, radyokarbon tarihlendirmesi ve detaylı laboratuvar incelemelerinin tamamlanması beklenmiştir. Dört yıllık titiz çalışmanın ardından, sonuçlar Ekim 2025'te kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Doğanın koruyuculuğu: Bataklık yapı ve organik sargı

Doğanın koruyuculuğu: Bataklık yapı ve organik sargı

Kazı raporlarına göre, eserler eğrelti otu ve ağaç kabuğundan yapılmış özel bir sargı içinde bulunmuştur. Bulundukları toprağın bataklık yapısı, oksijen girişini engelleyerek eserlerin neredeyse hiç bozulmadan kalmasını sağlamıştır.

Arkeologlar bu durumu, Bronz Çağı insanlarının doğal çevreyi bir 'koruma kabı' olarak kullanma becerisine dair önemli bir kanıt olarak değerlendirmektedir. Rosemarkie keşfi, bölgenin tarihine ışık tutarak Bronz Çağı toplumlarının yaşam, inanç ve zanaat düzeyi hakkında yeni ve kritik bilgiler sunmaktadır.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Duygu Tarkan

Arkeolojik bir bulguyu “Hazine bulundu” şeklinde vermeniz definecileri özendireceğinden oldukça tehlikeli bir söylemdir. Lütfen haber tıklansın diye garip oy... Devamını Gör

kenanöz kenan

Sırf tıklanma alsın diye yalan haber yapıyo bu ipnler

nolmus ki

Özet geçeyim, eserler İskoçya da 2021 de bulunmuş, üzerlerinde yapılan testlerde bu ay açıklanmış. Başlıktaki hazine bulundu cümlesi tıklansın diye saçmalanmış.