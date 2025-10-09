İnşaat Kazısında Hazine Buldular: 3000 Yıllık Bronz Çağı Sırrı Ortaya Çıktı!

Detaylı araştırmalar, hazinenin tesadüfen değil, bilinçli bir şekilde toprağa gömüldüğünü ortaya koydu. Arkeologlar, eserlerin sahipleri tarafından dini veya törensel amaçlarla saklandığını, ancak çeşitli nedenlerle bu emanetleri geri almaya fırsat bulamadıklarını tahmin ediyor.

Bu büyüleyici keşif, ilk olarak 2021 yılında yapılmış olsa da, bilimsel analizler, radyokarbon tarihlendirmesi ve detaylı laboratuvar incelemelerinin tamamlanması beklenmiştir. Dört yıllık titiz çalışmanın ardından, sonuçlar Ekim 2025'te kamuoyu ile paylaşılmıştır.