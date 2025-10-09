İnşaat Kazısında Hazine Buldular: 3000 Yıllık Bronz Çağı Sırrı Ortaya Çıktı!
İskoçya'nın Rosemarkie köyünde gerçekleştirilen bir konut inşaatı kazısı, sıradan bir yapı alanını Avrupa arkeolojisi için olağanüstü öneme sahip bir keşif merkezine dönüştürdü. Kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 3000 yıllık Bronz Çağı'na ait, son derece iyi korunmuş bir gömü gün yüzüne çıkarıldı. Bulunana hazinede halkalı süs eşyaları, metal işçiliği kalıntıları ve çeşitli süsleme parçaları yer alıyor.
Ritüel gömü: Bir daha geri dönülemeyen emanet!
Doğanın koruyuculuğu: Bataklık yapı ve organik sargı
Arkeolojik bir bulguyu “Hazine bulundu” şeklinde vermeniz definecileri özendireceğinden oldukça tehlikeli bir söylemdir. Lütfen haber tıklansın diye garip oy... Devamını Gör
Sırf tıklanma alsın diye yalan haber yapıyo bu ipnler
Özet geçeyim, eserler İskoçya da 2021 de bulunmuş, üzerlerinde yapılan testlerde bu ay açıklanmış. Başlıktaki hazine bulundu cümlesi tıklansın diye saçmalanmış.