Colins, Türkiye'deki Fabrikasını Kapatarak Mısır'a Taşındı: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
09.10.2025 - 19:09

Türkiye'nin önde gelen tekstil markalarından biri olan Colins, Aksaray'daki üretim merkezini kapatma kararı aldı ve tüm üretim süreçlerini Mısır'a taşıdı. Murat Beyaz'ın Sözcü'deki haberine göre, 1500 kişilik bir iş gücüne sahip olan bu üretim tesisinin faaliyetlerine hafta sonu itibarıyla son verildi. Ayrıca, tesis içerisinde bulunan makinelerin olduğu gibi bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Önde gelen tekstil markalarından Colins, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurdu.

Eroğlu Holding bünyesindeki önemli giyim markalarından Colins'in Türkiye'deki üretim faaliyetlerini sonlandırdığı öğrenildi. Markanın, Mısır'daki yeni yatırımını devreye almasının ardından bu kararı aldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 1500 kişinin istihdam edildiği Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Colins fabrikası, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla kapılarını tamamen kapattı. Üretimin durdurulmasıyla birlikte bölgede yüzlerce çalışan işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yeniden üretimin Türkiye’ye dönmesi ihtimali var!

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, tesisin tamamen boşaltılmadığı ve üretim makineleri ile malzemelerinin yerinde bırakıldığı ifade edildi. Bu durum, geleceğe yönelik bir ihtimali de beraberinde getiriyor.

Colins'in üretim operasyonlarını sorunsuz bir şekilde Mısır'da sürdürmeyi hedeflediği biliniyor. Ancak, Mısır'daki yeni yatırımla ilgili beklenmedik bir aksaklık yaşanması durumunda, Aksaray'daki tesisin yeniden faaliyete geçirilebileceği bir 'acil çıkış' planı olduğu kaydediliyor.

Öte yandan, Eroğlu Holding'in Türkiye'deki perakende faaliyetlerine ise devam etmesi bekleniyor. Fabrika kapanmasına rağmen, Colins mağazalarının ve satış operasyonlarının süreceği tahmin ediliyor. Bu gelişme, giyim sektöründeki küresel maliyet ve üretim stratejilerindeki değişimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

