Colins, Türkiye'deki Fabrikasını Kapatarak Mısır'a Taşındı: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, tesisin tamamen boşaltılmadığı ve üretim makineleri ile malzemelerinin yerinde bırakıldığı ifade edildi. Bu durum, geleceğe yönelik bir ihtimali de beraberinde getiriyor.

Colins'in üretim operasyonlarını sorunsuz bir şekilde Mısır'da sürdürmeyi hedeflediği biliniyor. Ancak, Mısır'daki yeni yatırımla ilgili beklenmedik bir aksaklık yaşanması durumunda, Aksaray'daki tesisin yeniden faaliyete geçirilebileceği bir 'acil çıkış' planı olduğu kaydediliyor.

Öte yandan, Eroğlu Holding'in Türkiye'deki perakende faaliyetlerine ise devam etmesi bekleniyor. Fabrika kapanmasına rağmen, Colins mağazalarının ve satış operasyonlarının süreceği tahmin ediliyor. Bu gelişme, giyim sektöründeki küresel maliyet ve üretim stratejilerindeki değişimlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.