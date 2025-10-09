Colins, Türkiye'deki Fabrikasını Kapatarak Mısır'a Taşındı: Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı
Türkiye'nin önde gelen tekstil markalarından biri olan Colins, Aksaray'daki üretim merkezini kapatma kararı aldı ve tüm üretim süreçlerini Mısır'a taşıdı. Murat Beyaz'ın Sözcü'deki haberine göre, 1500 kişilik bir iş gücüne sahip olan bu üretim tesisinin faaliyetlerine hafta sonu itibarıyla son verildi. Ayrıca, tesis içerisinde bulunan makinelerin olduğu gibi bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.
Önde gelen tekstil markalarından Colins, Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurdu.
Yeniden üretimin Türkiye’ye dönmesi ihtimali var!
