Talih Kuşu Başına Kondu! İnşaat İşçisi 300 Liraya Oynadığı Oyundan 24 Milyon Kazandı

Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz, 24 milyon TL kazanan kişiyle yaşadıkları o sevinç anlarını şöyle anlattı:

'İkramiye kazanan vatandaş, haftada 1-2 gün buraya gelerek Kazı Kazan kartı alıp, oynuyordu. O gün de sabah saatlerinde geldi. Ben de kasada duruyordum diğer arkadaşlarla. Aldığı kartı kazıdı ve ‘24 milyon TL çıktı’ dedi. Heyecandan öyle bir bağırdı ki biz de onun sevincine ortak olduk. Sonra Kazı Kazan kartını birlikte kontrol ettik ve 24 milyon çıktığını gördük. Sevinçten öyle bir titredi ki kendisine sakinleşmesi için su verdik. İnşaat işçisi, sürekli gelen bir müşterimizdi. İhtiyaç sahibi birine çıkmasından dolayı biz de çok sevindik. Daha önce de 1 ve 2 milyon TL’lik ikramiye kazandırdık. Herkes şansını aramaya devam etsin.'