Talih Kuşu Başına Kondu! İnşaat İşçisi 300 Liraya Oynadığı Oyundan 24 Milyon Kazandı
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan bir inşaat işçisi 300 TL’ye kazı kazan kartı oynadı. Kartı kazıyan inşaat işçisi 24 milyon liralık ikramiyenin sahibi olduğunu gördü. Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz ise o anları “Heyecandan öyle bir bağırdı ki biz de onun sevincine ortak olduk. Sonra Kazı Kazan kartını birlikte kontrol ettik ve 24 milyon çıktığını gördük. Sevinçten öyle bir titredi ki kendisine sakinleşmesi için su verdik” diye anlattı.
İnşaat işçisi 300 liraya oynadığı kazı kazandan 24 milyon kazandı.
24 milyon TL kazandığını görünce heyecandan bağırdı.
umarım ilk iş boşanmak olmaz ve akıllıca yatırım yapar