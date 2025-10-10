onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Talih Kuşu Başına Kondu! İnşaat İşçisi 300 Liraya Oynadığı Oyundan 24 Milyon Kazandı

Talih Kuşu Başına Kondu! İnşaat İşçisi 300 Liraya Oynadığı Oyundan 24 Milyon Kazandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.10.2025 - 20:48

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan bir inşaat işçisi 300 TL’ye kazı kazan kartı oynadı. Kartı kazıyan inşaat işçisi 24 milyon liralık ikramiyenin sahibi olduğunu gördü. Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz ise o anları “Heyecandan öyle bir bağırdı ki biz de onun sevincine ortak olduk. Sonra Kazı Kazan kartını birlikte kontrol ettik ve 24 milyon çıktığını gördük. Sevinçten öyle bir titredi ki kendisine sakinleşmesi için su verdik” diye anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnşaat işçisi 300 liraya oynadığı kazı kazandan 24 milyon kazandı.

İnşaat işçisi 300 liraya oynadığı kazı kazandan 24 milyon kazandı.

Olay Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir inşaat işçisi ilçede bulunan bayiden kazı kazan oynadı. İnşaat işçisi 300 TL’ye aldığı kazı kazandan 24 milyon lira kazandığını gördü. Kuponu bayi sahibine teyit ettiren vatandaş büyük mutluluk yaşadı. 

Kazı Kazan kartı alıp oynadığını belirten Burhan Türkeli ise 'Kazı Kazan kartından bana da 24 milyon TL çıkarsa bir ev ve bir otomobil alırım. Geri kalan parayı da torunlarıma dağıtırım' dedi.

24 milyon TL kazandığını görünce heyecandan bağırdı.

24 milyon TL kazandığını görünce heyecandan bağırdı.

Bayi sahibi Tolga Türkyılmaz, 24 milyon TL kazanan kişiyle yaşadıkları o sevinç anlarını şöyle anlattı:

'İkramiye kazanan vatandaş, haftada 1-2 gün buraya gelerek Kazı Kazan kartı alıp, oynuyordu. O gün de sabah saatlerinde geldi. Ben de kasada duruyordum diğer arkadaşlarla. Aldığı kartı kazıdı ve ‘24 milyon TL çıktı’ dedi. Heyecandan öyle bir bağırdı ki biz de onun sevincine ortak olduk. Sonra Kazı Kazan kartını birlikte kontrol ettik ve 24 milyon çıktığını gördük. Sevinçten öyle bir titredi ki kendisine sakinleşmesi için su verdik. İnşaat işçisi, sürekli gelen bir müşterimizdi. İhtiyaç sahibi birine çıkmasından dolayı biz de çok sevindik. Daha önce de 1 ve 2 milyon TL’lik ikramiye kazandırdık. Herkes şansını aramaya devam etsin.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ipimle kuşağım

umarım ilk iş boşanmak olmaz ve akıllıca yatırım yapar