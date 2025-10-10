Nobel Komitesi Başkanı'ndan Barış Ödülü'nü Alamayan Trump Hakkında Açıklama

Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a neden verilmediği Nobel Komitesi Başkanı'na soruldu. Bir muhabir, 'Birçok kişi tarafından desteklenmesine rağmen Trump neden Nobel'i alamadı?' diye sordu.

Norveç Nobel Komitesi başkanı Jorgen Watne Frydnes, mdeyanın kendilerini etkileyemeyeceğini vurgulayarak Trump'ın ödülü kazanmak için sürdürdüğü yoğun lobi faaliyetlerine değindi.

Frydness, 'Her yıl binlerce mektup alıyoruz. İnsanların ne söylemek istediği onları barışa götürür.

Bu komite tüm ödül sahiplerinin portreleriyle dolu bir odada oturuyor. O oda hem cesaret hem dürüstlük dolu. Kararımızı sadece Nobel’in çalışmasına ve iradesine dayandırıyoruz' dedi.