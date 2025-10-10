onedio
Nobel Komitesi Başkanı'ndan Barış Ödülü'nü Alamayan Trump Hakkında Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.10.2025 - 19:34

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu. Nobel Barış Ödülü, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’nun oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise 2025 Nobel Barış Ödülü’ne aday olduğunu ve bu ödülün kendisine verilmesini sıklıkla dile getirirken hayal kırıklığına uğradı. Beyaz Saray, ödülün Trump’a verilmemesine tepki gösterdi. Nobel Komitesi Başkanı’ndan ise Trump açıklaması geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü’nün Trump’a verilmemesine tepki gösterdi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Nobel’e tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın barış anlaşmaları yapmaya ve savaşları bitirmeye devam edeceğini belirten Cheung, “(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek. Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır” dedi.

"Medya bizi etkileyemez. Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz."

Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a neden verilmediği Nobel Komitesi Başkanı'na soruldu. Bir muhabir, 'Birçok kişi tarafından desteklenmesine rağmen Trump neden Nobel'i alamadı?' diye sordu.

Norveç Nobel Komitesi başkanı Jorgen Watne Frydnes, mdeyanın kendilerini etkileyemeyeceğini vurgulayarak Trump'ın ödülü kazanmak için sürdürdüğü yoğun lobi faaliyetlerine değindi.

Frydness, 'Her yıl binlerce mektup alıyoruz. İnsanların ne söylemek istediği onları barışa götürür.

Bu komite tüm ödül sahiplerinin portreleriyle dolu bir odada oturuyor. O oda hem cesaret hem dürüstlük dolu. Kararımızı sadece Nobel’in çalışmasına ve iradesine dayandırıyoruz' dedi.

