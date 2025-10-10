Nobel Komitesi Başkanı'ndan Barış Ödülü'nü Alamayan Trump Hakkında Açıklama

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu. Nobel Barış Ödülü, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’nun oldu. ABD Başkanı Donald Trump ise 2025 Nobel Barış Ödülü’ne aday olduğunu ve bu ödülün kendisine verilmesini sıklıkla dile getirirken hayal kırıklığına uğradı. Beyaz Saray, ödülün Trump’a verilmemesine tepki gösterdi. Nobel Komitesi Başkanı’ndan ise Trump açıklaması geldi.
Beyaz Saray, Nobel Barış Ödülü’nün Trump’a verilmemesine tepki gösterdi.
"Medya bizi etkileyemez. Biz bu ödülü yalnızca cesaret ve dürüstlük sahibi insanlara veriyoruz."
