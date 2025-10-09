Nobel Edebiyat Ödülü Sahibi Belli Oldu

2025 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi belli oldu. Ödül, 71 yaşındaki Macar yazar Laszlo Krasznahorkai'nin oldu.

Nobel'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'2025 Nobel Edebiyat Ödülü, 'kıyamet dehşetinin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden etkileyici ve vizyoner eserleri' nedeniyle Macar yazar László Krasznahorkai'ye verildi.

László Krasznahorkai, Kafka'dan Thomas Bernhard'a uzanan Orta Avrupa geleneğinde büyük bir epik yazardır ve absürtlük ve grotesk aşırılıklarla karakterize edilir. Ancak daha fazla yeteneği vardır ve daha tefekkürlü, incelikle ayarlanmış bir üslup benimseyerek Doğu'ya yönelir.'