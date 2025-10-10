Trump'ın Hayalindeki Barış Ödülünü Kazanan Machado, Ödülü Trump'a İthaf Etti

Machado, açıklamasında ABD Başkanı Trump’a özel bir atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Zaferin eşiğindeyiz ve bugün her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz.”

Norveç Nobel Komitesi ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle María Corina Machado’ya vermeye karar verdi” ifadelerini kullandı.