Trump'ın Hayalindeki Barış Ödülünü Kazanan Machado, Ödülü Trump'a İthaf Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 18:35

2025 Nobel Barış Ödülü, ABD destekli muhalif lider María Corina Machado’ya verildi. Machado, uzun süredir iktidardaki hükümete karşı muhalefetin simgesi olarak öne çıkıyordu ve uluslararası çevrelerce, özellikle ABD tarafından desteklenen politikalarıyla biliniyor. Nobel Komitesi, ödülü Machado’nun “barışçıl süreçlere katkısı” ve uluslararası diplomasi ile sağladığı etki nedeniyle verdiğini açıkladı. Bu karar, Venezuela’daki siyasi dengeler ve uluslararası aktörlerin rolü açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Machado'nun ilk büyük teşekkürü de ABD lideri Donald Trump'a oldu.

Machado, yaptığı açıklamada "Zafer eşiğindeyiz" dedi.

2025 Nobel Barış Ödülü’nü alan Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado, ödülü ABD Başkanı Donald Trump’a adadı. Machado, “Zaferin eşiğindeyiz ve Trump’a her zamankinden daha çok güveniyoruz” sözleriyle hem siyasi tavrını hem de tartışmalı çıkışını dünya kamuoyuna duyurdu.

Trump ödülün kendisine verilmesini bekliyordu.

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü’nü, Venezuela’daki otoriter yönetime karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle Machado’ya takdim etti. Trump ise ikinci başkanlık döneminde “7 savaşı sona erdirdiğini” öne sürerek defalarca Nobel Barış Ödülü’ne layık olduğunu iddia etmişti, ancak beklediği ödül ona verilmedi. Machado, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm Venezuelalıların mücadelesinin böyle takdir edilmesi, özgürlüğü kazanma görevimizi yerine getirmek için bize büyük güç sağlıyor” dedi.

Norveç Nobel Komitesi de Venezuela'yı "diktatörlük" olarak tanımladı.

Machado, açıklamasında ABD Başkanı Trump’a özel bir atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Zaferin eşiğindeyiz ve bugün her zamankinden daha fazla, özgürlük ve demokrasiye ulaşmak için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz.”

Norveç Nobel Komitesi ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki yorulmak bilmez çalışmaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele nedeniyle María Corina Machado’ya vermeye karar verdi” ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
