Trump'ın Hayalindeki Barış Ödülünü Kazanan Machado, Ödülü Trump'a İthaf Etti
2025 Nobel Barış Ödülü, ABD destekli muhalif lider María Corina Machado’ya verildi. Machado, uzun süredir iktidardaki hükümete karşı muhalefetin simgesi olarak öne çıkıyordu ve uluslararası çevrelerce, özellikle ABD tarafından desteklenen politikalarıyla biliniyor. Nobel Komitesi, ödülü Machado’nun “barışçıl süreçlere katkısı” ve uluslararası diplomasi ile sağladığı etki nedeniyle verdiğini açıkladı. Bu karar, Venezuela’daki siyasi dengeler ve uluslararası aktörlerin rolü açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlanıyor.
Machado'nun ilk büyük teşekkürü de ABD lideri Donald Trump'a oldu.
Machado, yaptığı açıklamada "Zafer eşiğindeyiz" dedi.
Trump ödülün kendisine verilmesini bekliyordu.
Norveç Nobel Komitesi de Venezuela'yı "diktatörlük" olarak tanımladı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
