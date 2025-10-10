onedio
CHP Kazanmıştı: Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği Seçimi İptal Edildi

CHP Kazanmıştı: Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği Seçimi İptal Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.10.2025 - 16:33

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu kararın ardından başkan vekilinin seçilmesi için 21 Eylül’de Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde oylama yapıldı. CHP’li İbrahim Kahraman, kurayla seçimi kazanmış ve Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili olmuştu. 

Ancak AKP’nin itirazı üzerine seçimin iptaline karar verildi.

Bayrampaşa Belediyesi seçiminde ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediyesi seçiminde ne olmuştu?

Başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, AKP ve MHP Grubunca ise AKP Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AKP Grubu ise bir oy pusulasında önce 'Akın', sonra karalanarak 'Kahraman' yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. 

AKP adayı İbrahim Akın’ın seçimin iptali için karşı dava açmıştı. O davada ara karar çıktı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi kesin karar çıkana kadar seçimlerin askıya alınmasına karar verdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Uğur Balaban

Hilesiz seçim kazanamıyorlar. Trump boşuna demedi " Tayyip Erdoğan hile ile seçim kazanmayı iyi bilir" diye.

Do I Wanna Know

Akp, en olmadı , işi penaltılara götürecek kadar kararlı bir partidir. Aslaa kaybetmemek için her yolu deneyin

ali Erciyes

....... k...