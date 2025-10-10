CHP Kazanmıştı: Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği Seçimi İptal Edildi
Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu kararın ardından başkan vekilinin seçilmesi için 21 Eylül’de Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde oylama yapıldı. CHP’li İbrahim Kahraman, kurayla seçimi kazanmış ve Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili olmuştu.
Ancak AKP’nin itirazı üzerine seçimin iptaline karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde ne olmuştu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Hilesiz seçim kazanamıyorlar. Trump boşuna demedi " Tayyip Erdoğan hile ile seçim kazanmayı iyi bilir" diye.
Akp, en olmadı , işi penaltılara götürecek kadar kararlı bir partidir. Aslaa kaybetmemek için her yolu deneyin
....... k...