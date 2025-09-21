Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimi CHP Kura ile Kazandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde kritik seçim sona erdi. CHP'li Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde kritik anlar yaşandı. Seçim,AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın ile CHP'nin adayı İbrahim Kahraman arasında yapıldı.
Kuraya kalan seçimin sonucunda CHP'li isim başkan vekili seçildi.
