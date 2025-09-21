onedio
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimi CHP Kura ile Kazandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
21.09.2025 - 12:58

Bayrampaşa Belediyesi'nde kritik seçim sona erdi. CHP'li Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde kritik anlar yaşandı. Seçim,AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın ile CHP'nin adayı İbrahim Kahraman arasında yapıldı.

Kuraya kalan seçimin sonucunda CHP'li isim başkan vekili seçildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde kritik seçim sona erdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçiminde turlardan sonuç çıkmadı. Seçimde, AK Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın ile CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman arasında oy kullanıldı.

Toplam 37 sandalyeden oluşan Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin üye sayısı 17’ye geriledi.

AK Parti’nin 12, MHP’nin 3 ve bağımsızların ise 5 sandalyesi bulunuyor.

Seçimi, kurayla CHP kazandı.

Saat 10.00'da başlayan seçimde İlk turda AK Partinin adayı İbrahim Akın 19 oy, CHP’nin adayı İbrahim Karaman ise 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçime geçildi. İkinci turda ise eşitlik sağlandı.

İkinci tur sonuçları:

  • İbrahim Akın: 18 oy

  • İbrahim Kahraman: 18 oy

1 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur sonuçları:

  • İbrahim Akın: 18 oy

  • İbrahim Kahraman: 18 oy

1 oy geçersiz sayıldı.

Kuraya kaldı

Seçiminin 4. turu da geçersiz oylarla birlikte 18-18 sonuçlandı. 

Böylece seçim kura çekimine kaldı.

Kura çekimini CHP'nin adayı kazandı.CHP'li İbrahim Kahraman, başkan olarak seçildi.

İbrahim Haskaloğlu'nun aktardığına göre, AK Parti, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacak.

Seçim sonucunun belli olduğu an;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
