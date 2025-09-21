İstanbul'daki Bir Özel Hastanede İlaçla "Erken Doğum" İddiası: Bakanlık Soruşturma Başlattı
İstanbul Sancaktepe'de bir özel hastanede, hamile kadınlara onayları olmadan bir ilaç verildiği ve bu ilacın erken doğuma sebep olduğu iddia edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanenin kadın doğum servisinin faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu.
İstanbul'da bir özel hastanede "erken doğum" skandalı yaşandı.
Kadın doğum servisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatıldı.
hastanelerde artık hasta değil, müşteri konumundasın.. çoğu hastanemiz de ticaret merkezi bildiğin
O kadar hastane skandalları oldu da ne oldu? Ortalık biraz durulsun tekrar açıp kaldıkları yerden devam ederler
Her bir kurumu kokuşmuş ülkem