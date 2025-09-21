onedio
İstanbul'daki Bir Özel Hastanede İlaçla "Erken Doğum" İddiası: Bakanlık Soruşturma Başlattı

Dilara Bağcı
21.09.2025 - 09:21

İstanbul Sancaktepe'de bir özel hastanede, hamile kadınlara onayları olmadan bir ilaç verildiği ve bu ilacın erken doğuma sebep olduğu iddia edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanenin kadın doğum servisinin faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu.

İstanbul'da bir özel hastanede "erken doğum" skandalı yaşandı.

Sancaktepe'de bulunan özel bir hastanede, doğumu yaklaşan kadınlara bilgileri dışında bir ilaç verildiği ve bu ilacın da erken doğuma sebebiyet verdiği iddia edildi.

2025 yılı Eylül ayında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayet üzerine ön inceleme başlatıldı. 2015-2025 yılları arasında söz konusu özel hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu doğumların büyük bir kısmının ise 32, 34 ve 36’ncı haftalarda yapıldığı ileri sürüldü. 

Normal koşullarda 40 hafta süren gebeliklerin, bu hastanede kasıtlı olarak erken sonlandırıldığı ve bazı bebeklerin yine bu hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç.'nin doğumu başlamamış kadınlara, normalde 'sancı başlatıcı' olarak kullanılan bir ilacı vajinal yoldan uyguladığı iddiası ortaya atıldı.

Kadın doğum servisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Güner, hastaneye olağan dışı denetim yapıldığını ve 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kadın doğum servisi, doğumhane ve poliklinik hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Güner, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüze, kimlik bilgileri gizli tutulan bir kişi tarafından gönderilen ihbar e-postasında; İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından, henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddia edilmiştir. İlacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki bu iddialar üzerine, Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, 03.09.2025 ve 16.09.2025 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüz denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.

Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için, ilgili hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında hasta kabulü 19.09.2025 tarihi itibarıyla durdurulmuş; kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır.

Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış; ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
eliyya

hastanelerde artık hasta değil, müşteri konumundasın.. çoğu hastanemiz de ticaret merkezi bildiğin

maestro__

O kadar hastane skandalları oldu da ne oldu? Ortalık biraz durulsun tekrar açıp kaldıkları yerden devam ederler

Kedibiri

Her bir kurumu kokuşmuş ülkem