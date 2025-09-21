İstanbul'daki Bir Özel Hastanede İlaçla "Erken Doğum" İddiası: Bakanlık Soruşturma Başlattı

Sancaktepe'de bulunan özel bir hastanede, doğumu yaklaşan kadınlara bilgileri dışında bir ilaç verildiği ve bu ilacın da erken doğuma sebebiyet verdiği iddia edildi.

2025 yılı Eylül ayında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayet üzerine ön inceleme başlatıldı. 2015-2025 yılları arasında söz konusu özel hastanede yaklaşık 8 bin doğum gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu doğumların büyük bir kısmının ise 32, 34 ve 36’ncı haftalarda yapıldığı ileri sürüldü.

Normal koşullarda 40 hafta süren gebeliklerin, bu hastanede kasıtlı olarak erken sonlandırıldığı ve bazı bebeklerin yine bu hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç.'nin doğumu başlamamış kadınlara, normalde 'sancı başlatıcı' olarak kullanılan bir ilacı vajinal yoldan uyguladığı iddiası ortaya atıldı.