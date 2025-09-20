Kız Öğrenci Yurdunda İnfial Yaratan Görüntülerdeki 4 Şüpheli Yakalandı
Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin eşyalarına zarar veren kişiler yakalandı.
Yaz tatili dönüşünde odalarında bıraktıkları eşyaların karışık veya eksik olduğunu fark eden öğrenciler, valizlerin dağılmış hâlini WhatsApp gruplarında paylaşmıştı. Bazı öğrenciler eşyalarının farklı odalarda bulunduğunu, bazıları ise kaybolduğunu bildirmişti.
KYK yurdundaki görüntüler büyük bir tepki ile karşılanmıştı.
Şüpheli dört kişinin yakalandığı öğrenildi.
bunlar sanırım Norveçli mülteciler
Bana da Finlandiyalı falan gibi gelmişti
adli kontrolle salıverilir, kaldıkları yerden karanlık işlere aynı şekilde devam eder bu arsız at hırsızları.. onları cesaretlendiren hukuk sisteminin de ak
30 dk sonra tekrar yapın haberi, değişmiş bi' şeyler illaki olacaktır.. Malum justice in TR