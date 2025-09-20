onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kız Öğrenci Yurdunda İnfial Yaratan Görüntülerdeki 4 Şüpheli Yakalandı

Kız Öğrenci Yurdunda İnfial Yaratan Görüntülerdeki 4 Şüpheli Yakalandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.09.2025 - 18:32

Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin eşyalarına zarar veren kişiler yakalandı.

Yaz tatili dönüşünde odalarında bıraktıkları eşyaların karışık veya eksik olduğunu fark eden öğrenciler, valizlerin dağılmış hâlini WhatsApp gruplarında paylaşmıştı. Bazı öğrenciler eşyalarının farklı odalarda bulunduğunu, bazıları ise kaybolduğunu bildirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KYK yurdundaki görüntüler büyük bir tepki ile karşılanmıştı.

KYK yurdundaki görüntüler büyük bir tepki ile karşılanmıştı.

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili için yurttan ayrılan öğrenciler, dönüşte odalarındaki valizlerin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını ileri sürdü. Öğrenciler, yurt yönetimine şikâyet dilekçesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Ayrıca yaz boyunca süren ve hâlâ devam eden tadilat çalışmalarının denetimsiz ilerlediğini, yaşanan sorunların bundan kaynaklanmış olabileceğini savundular.

Başta sosyal medya olmak üzere muhalefet partilerinin gündemine kadar gelen konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Şüpheli dört kişinin yakalandığı öğrenildi.

Şüpheli dört kişinin yakalandığı öğrenildi.

Yaşanan gelişme İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız #öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
cem derya

bunlar sanırım Norveçli mülteciler

Diğdem Çakır

Bana da Finlandiyalı falan gibi gelmişti

eliyya

adli kontrolle salıverilir, kaldıkları yerden karanlık işlere aynı şekilde devam eder bu arsız at hırsızları.. onları cesaretlendiren hukuk sisteminin de ak

fitzpatrick

30 dk sonra tekrar yapın haberi, değişmiş bi' şeyler illaki olacaktır.. Malum justice in TR