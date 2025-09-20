Kız Öğrenci Yurdunda İnfial Yaratan Görüntülerdeki 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili için yurttan ayrılan öğrenciler, dönüşte odalarındaki valizlerin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını ileri sürdü. Öğrenciler, yurt yönetimine şikâyet dilekçesi verdiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Ayrıca yaz boyunca süren ve hâlâ devam eden tadilat çalışmalarının denetimsiz ilerlediğini, yaşanan sorunların bundan kaynaklanmış olabileceğini savundular.

Başta sosyal medya olmak üzere muhalefet partilerinin gündemine kadar gelen konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.