onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Test Kitabındaki 'Atatürk' Detayı Tepki Çekti: Banknotlarda Atatürk Portresi Yok!

Test Kitabındaki 'Atatürk' Detayı Tepki Çekti: Banknotlarda Atatürk Portresi Yok!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 11:10

Bir yayınevinin yardımcı kitap olarak satışa çıkardığı matematik test kitabındaki detay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sorularda yer alan Türk Lirası görsellerinde Atatürk'ün portresine yer verilmediği, yalnızca TL sembolünün yer aldığı ortaya çıktı. Vatandaşlardan bu davranışa tepkiler yükselirken söz konusu yayınevinden de açıklama geldi.

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir soru bankasında Atatürk'ün sansürlendiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Bir soru bankasında Atatürk'ün sansürlendiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

Matematik soru bankasındaki soruların görsellerinde yer alan banknotlarda Atatürk'ün yer almadığı, onun yerine TL simgesinin kullanıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bu görsellere vatandaşlardan tepki yağdı. Kimileri MEB'in bu konuyu incelemesini isterken kimileri de yayınevine sert tepkiler gösterdi. Görsellerde, Atatürk'ün olduğu yerde yalnızca TL sembolü vardı.

Söz konusu yayınevinden açıklama geldi;

Söz konusu yayınevinden açıklama geldi;

Atatürk'e sansür uyguladığı iddia edilen yayınevi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde tekrar gündeme gelen 'Atatürk resmini banknotlardan kaldırma' haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. 

Sosyal medyada paylaşılan görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli veya kasıtlı değildir. 

Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Yayınevimiz için Mustafa kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
20
3
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın