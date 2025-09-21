Test Kitabındaki 'Atatürk' Detayı Tepki Çekti: Banknotlarda Atatürk Portresi Yok!
Bir yayınevinin yardımcı kitap olarak satışa çıkardığı matematik test kitabındaki detay, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sorularda yer alan Türk Lirası görsellerinde Atatürk'ün portresine yer verilmediği, yalnızca TL sembolünün yer aldığı ortaya çıktı. Vatandaşlardan bu davranışa tepkiler yükselirken söz konusu yayınevinden de açıklama geldi.
Kaynak: Sözcü
Bir soru bankasında Atatürk'ün sansürlendiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı.
Söz konusu yayınevinden açıklama geldi;
