Meteoroloji ve AFAD'dan 4 Kente 'Turuncu' Kodlu Uyarı: Kuvvetli Sağanak Geliyor!
Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da dereler taştı, yollar kapandı. Artvin Boçka'da tarihi köprü çöktü. Rize’de 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun’da heyelan nedeniyle mahsur kalan 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.
AFAD ve Meteoroloji, bölge için üst üste uyarılarda bulundu.
Karadeniz'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
AFAD'dan 4 kente turuncu kodlu uyarı!
