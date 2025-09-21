onedio
Meteoroloji ve AFAD'dan 4 Kente 'Turuncu' Kodlu Uyarı: Kuvvetli Sağanak Geliyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 10:44

Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da dereler taştı, yollar kapandı. Artvin Boçka'da tarihi köprü çöktü. Rize’de 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Giresun’da heyelan nedeniyle mahsur kalan 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.

AFAD ve Meteoroloji, bölge için üst üste uyarılarda bulundu.

Karadeniz'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi. Dört şehirde bazı yollar su altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı, vatandaşlar tahliye edildi. Rize'de 15 aile tahliye edilirken 26 köyün yolları kapandı. Yaşanan olumsuzlukların ardından bölge için uyarılar da üst üste geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgede etkili olan sağanak yağış, Pazartesi sabahına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Yağışlar etkisini artıracak ve Doğu Karadeniz'de sahil hattı boyunca tüm şehirlerde kuvvetli yağış yaşanacak. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

AFAD'dan 4 kente turuncu kodlu uyarı!

AFAD, gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı. 

Bölgede iki gündür devam etmekte olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği bildirilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, vatandaşlara seslenerek “Yarın öğle saatlerine kadar tüm yurttaşlarımız dikkatli olmalı. Mümkün olmadıkça dışarı çıkılmamalı, dere yataklarından uzak durulmalı.' dedi. 

Özellikle son günlerde artan yağış nedeniyle toprağın doygun hale geldiği vurgulandı ve yeni yağışlarla birlikte heyelan ve su baskını riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı belirtildi.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
