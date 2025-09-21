Meteoroloji ve AFAD'dan 4 Kente 'Turuncu' Kodlu Uyarı: Kuvvetli Sağanak Geliyor!

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi. Dört şehirde bazı yollar su altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı, vatandaşlar tahliye edildi. Rize'de 15 aile tahliye edilirken 26 köyün yolları kapandı. Yaşanan olumsuzlukların ardından bölge için uyarılar da üst üste geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgede etkili olan sağanak yağış, Pazartesi sabahına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Yağışlar etkisini artıracak ve Doğu Karadeniz'de sahil hattı boyunca tüm şehirlerde kuvvetli yağış yaşanacak. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.